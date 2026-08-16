García niega que haya situación de colapso hospitalario en Ceuta por crisis migratoria

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Ceuta, 16 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este domingo que haya colapso sanitario en Ceuta por la crisis migratoria, aunque hay algunas áreas hospitalarias, y sobre todo en Atención Primaria, que están tensionados.

"En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha subrayado, y ha puesto como prueba de ello que no han tenido que pedir a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones, a nadie se le ha hecho salir de su área y el hospital está al 50 % de ocupación de camas.

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Tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra ha comparecido ante la prensa para subrayar que "los migrantes no traen enfermedades".

Lo que hay, ha dicho, es un riesgo para los migrantes derivado del hacinamiento de personas y por eso ha propuesto a la Ciudad Autónoma que habilite y les cedan espacios para poder hacer desarrollos de salubridad. EFE

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jmr-ess/ros