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FAPE y APM exigen a Marruecos que permita a EFE y RTVE seguir informando desde Castillejos

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Madrid, 16 ago (EFE).- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han expresado este domingo su solidaridad con los periodistas de EFE y RTVE expulsados de Castillejos (Marruecos) y han exigido a las autoridades marroquíes que les permitan seguir informando desde allí.

Los periodistas de EFE y RTVE se encontraban en Fnideq (Castillejos) cubriendo la información relacionada con la frontera con Ceuta cuando un representante del Ministerio del Interior marroquí les ordenó que abandonaran la zona sin dar explicaciones.

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Ambas organizaciones profesionales condenan, en sendos comunicados, lo que consideran un "ataque a la libertad de información", reconocida como derecho en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, ha expresado su apoyo a los profesionales desplazados a Marruecos para informar de la crisis migratoria y los animan, al igual que al resto de medios de comunicación, a seguir informando para que se conozca lo que está ocurriendo.

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La APM, en un mensaje que ha publicado en la red social X, ha denunciado que la medida adoptada por las autoridades de Marruecos supone un "claro atentado contra el libre ejercicio de la profesión periodística".

Las dos organizaciones se han sumado así a las denuncias de los responsables de la Agencia EFE y RTVE, que han defendido el derecho a la libertad de información, después de que los periodistas fueran obligados a abandonar Castillejos sin explicaciones.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha instado a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio "responsable y riguroso" de los periodistas encargados de relatar lo que está sucediendo en esta ciudad próxima a Ceuta.

También el presidente de RTVE, José Pablo López, ha exigido a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto" para que sus periodistas puedan trabajar libremente en cualquier punto del entorno fronterizo.

Fuentes del Gobierno han asegurado la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes para tratar de buscar una solución. EFE

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