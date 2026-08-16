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Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla (Huelva)

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Huelva, 16 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 10.30 horas de este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de once términos municipales.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado, donde además ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continúan en desalojo preventivo.

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La estabilización del fuego, que según ha indicado el presidente, ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, implica, además, el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, y, por tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). EFE

lra/erv/ess

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