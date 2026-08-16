Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El PP pide a Mónica García soluciones para la sanidad de Ceuta y no negar sus carencias

Guardar

Ceuta, 16 ago (EFE).- El PP de Ceuta ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aproveche su visita de este domingo a la ciudad para ofrecer soluciones ante la presión asistencial provocada por la reciente crisis migratoria y abordar las carencias estructurales en materia de personal, especialistas, plazas de difícil cobertura, salud mental y atención oncológica.

Los populares han advertido de que la visita no puede limitarse a exponer datos para sostener que el sistema funciona con normalidad.

A su juicio, que los profesionales hayan conseguido responder a una situación "excepcional" gracias a un esfuerzo extraordinario no significa que Ceuta disponga de todos los recursos necesarios ni que hayan desaparecido problemas que llevan años siendo denunciados.

PUBLICIDAD

El PP recuerda además que la sanidad ceutí depende directamente del ministerio a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), por lo que considera que García tiene "capacidad y obligación de actuar".

La formación reclama una respuesta extraordinaria ante las consecuencias sanitarias de la crisis migratoria, después de que las emergencias llegaran a multiplicarse por cinco, y pide activar el Plan de Actuación ante Catástrofes Externas del INGESA mientras persista la situación.

PUBLICIDAD

También exige determinar los refuerzos necesarios para las próximas semanas y garantizar recursos humanos suficientes en todas las categorías profesionales, además de la seguridad de los trabajadores y evitar que la emergencia recaiga de forma prolongada sobre las mismas plantillas.

El PP sostiene que la crisis no ha creado, sino que ha agravado, los problemas estructurales de la sanidad ceutí y reclama más profesionales y especialistas en áreas con dificultades de cobertura, entre ellas Anestesiología y Reanimación, Neurología, Cirugía General, Oftalmología, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Oncología Médica.

En este sentido, pide un verdadero plan de difícil cobertura con incentivos económicos, profesionales y laborales que permita no solo cubrir las plazas, sino también atraer y fidelizar a los especialistas.

La formación también sitúa la salud mental entre sus prioridades y reclama consolidar y reforzar las plantillas de Psiquiatría y Psicología Clínica, especialmente en la atención infantojuvenil.

El PP considera que la situación vivida en las últimas semanas añade una presión emocional a la población y recuerda que el Colegio Oficial de Psicología de Ceuta ha advertido del impacto que puede generar una incertidumbre prolongada, por lo que reclama una respuesta estable y no basada en soluciones coyunturales.

En materia oncológica, los populares piden a la ministra que analice con los profesionales qué pruebas, tratamientos, seguimientos y actuaciones preventivas pueden desarrollarse en Ceuta con garantías para reducir desplazamientos a la península.

El PP considera positivo que García mantenga encuentros con la Junta de Personal y el Colegio de Médicos, pero subraya que la ministra "no viene únicamente a escuchar", sino que debe traducir su visita en compromisos concretos.

"Las cifras pueden formar parte de una explicación, pero no pueden utilizarse para negar las necesidades que plantean quienes trabajan diariamente dentro del sistema", ha señalado la formación.EFE

jmr/erv/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 17 al 21 de agosto: Petra descubrirá para qué quiere Dámaso al bebé y Rosalía le hará una confesión al duque

La ficción diaria de La 1 regresa esta semana al completo tras perder un día de emisión por el eclipse del miércoles pasado

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 17 al 21 de agosto: Petra descubrirá para qué quiere Dámaso al bebé y Rosalía le hará una confesión al duque

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El ranking de K-pop en iTunes, basado en el volumen de descargas y compras digitales efectuadas mediante el sistema de Apple, puede consultarse cada día en 39 países, incluido Colombia

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Las llamas han afectado 38.000 hectáreas en Andalucía antes de estar bajo el control de los servicios de extinción mientras que en Aragón han calcinado, al menos, 15.000

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

El presidente estadounidense utilizó la tragedia en el enclave español para atacar a Europa y reivindicar su política de deportaciones masivas

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

ECONOMÍA

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”