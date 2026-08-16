El PP pide a Mónica García soluciones para la sanidad de Ceuta y no negar sus carencias

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Ceuta, 16 ago (EFE).- El PP de Ceuta ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aproveche su visita de este domingo a la ciudad para ofrecer soluciones ante la presión asistencial provocada por la reciente crisis migratoria y abordar las carencias estructurales en materia de personal, especialistas, plazas de difícil cobertura, salud mental y atención oncológica.

Los populares han advertido de que la visita no puede limitarse a exponer datos para sostener que el sistema funciona con normalidad.

A su juicio, que los profesionales hayan conseguido responder a una situación "excepcional" gracias a un esfuerzo extraordinario no significa que Ceuta disponga de todos los recursos necesarios ni que hayan desaparecido problemas que llevan años siendo denunciados.

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El PP recuerda además que la sanidad ceutí depende directamente del ministerio a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), por lo que considera que García tiene "capacidad y obligación de actuar".

La formación reclama una respuesta extraordinaria ante las consecuencias sanitarias de la crisis migratoria, después de que las emergencias llegaran a multiplicarse por cinco, y pide activar el Plan de Actuación ante Catástrofes Externas del INGESA mientras persista la situación.

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También exige determinar los refuerzos necesarios para las próximas semanas y garantizar recursos humanos suficientes en todas las categorías profesionales, además de la seguridad de los trabajadores y evitar que la emergencia recaiga de forma prolongada sobre las mismas plantillas.

El PP sostiene que la crisis no ha creado, sino que ha agravado, los problemas estructurales de la sanidad ceutí y reclama más profesionales y especialistas en áreas con dificultades de cobertura, entre ellas Anestesiología y Reanimación, Neurología, Cirugía General, Oftalmología, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Oncología Médica.

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En este sentido, pide un verdadero plan de difícil cobertura con incentivos económicos, profesionales y laborales que permita no solo cubrir las plazas, sino también atraer y fidelizar a los especialistas.

La formación también sitúa la salud mental entre sus prioridades y reclama consolidar y reforzar las plantillas de Psiquiatría y Psicología Clínica, especialmente en la atención infantojuvenil.

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El PP considera que la situación vivida en las últimas semanas añade una presión emocional a la población y recuerda que el Colegio Oficial de Psicología de Ceuta ha advertido del impacto que puede generar una incertidumbre prolongada, por lo que reclama una respuesta estable y no basada en soluciones coyunturales.

En materia oncológica, los populares piden a la ministra que analice con los profesionales qué pruebas, tratamientos, seguimientos y actuaciones preventivas pueden desarrollarse en Ceuta con garantías para reducir desplazamientos a la península.

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El PP considera positivo que García mantenga encuentros con la Junta de Personal y el Colegio de Médicos, pero subraya que la ministra "no viene únicamente a escuchar", sino que debe traducir su visita en compromisos concretos.

"Las cifras pueden formar parte de una explicación, pero no pueden utilizarse para negar las necesidades que plantean quienes trabajan diariamente dentro del sistema", ha señalado la formación.EFE

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