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Assumpta Serna denuncia el sistema de dependencia en Cataluña: "No es ni humano ni justo"

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Madrid, 16 ago (EFE).- La actriz Assumpta Serna, al cuidado de una madre de cien años, ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales la lentitud e ineficacia del sistema de ayudas a la dependencia en la Generalitat de Cataluña.

"No es ni humano ni justo", ha afirmado la intérprete catalana, que ha emprendido una campaña para recoger testimonios y "hacer más fuerza" para exigir "más presupuesto y cuidadores formados".

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"Lo que nos está pasando solo ilustra lo terrible que es la atención a las personas mayores en Cataluña en estos momentos y el infierno incoherente y burocrático que hay que atravesar para lograr cualquier cosa... si es que logras algo", ha señalado.

En un vídeo que ha tenido cientos de miles de visualizaciones, Serna dice haber presentado una queja formal ante el Consorcio de servicios sociales de Barcelona tras la resolución, en julio pasado, de su solicitud, que le ha concedido 64 horas al mes de ayuda a domicilio, "para una persona que la precisa 24 horas al día" y que ha tardado más de un año en resolverse.

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A ello se añaden, dice, "años de retardo", desde 2017, para revisar el grado de dependencia y, finalmente, el hecho de que en agosto el servicio esté cerrado y no atiendan al correo ni al teléfono. "Es como si dijeran, ¿podéis dejar de morir en agosto?, estamos de vacaciones", ironiza.

Serna denuncia además la imposibilidad de contratar directamente a un cuidador y recibir una prestación. "Te obligan a contratar empresas recomendadas por la Generalitat que se quedan comisiones enormes" y con "unos cuidadores que no tienen la titulación requerida".

La actriz ha lamentado que esto ocurra a la gente mayor de Cataluña "que lleva trabajando toda la vida y ahora, cuando más lo necesitan, el sistema los trata como una carga, siempre dando prioridad a otras franjas de edad".

El vídeo inicial lo compartió hace dos días y este sábado colgó uno nuevo agradeciendo la respuesta recibida y asegurando que "un político" le ha dicho que en septiembre la llamará.

También señala que "alguna autoridad con poder en las valoraciones de grado ha mostrado un interés superior en el caso de su madre", pero que ya no se trata solo de su madre. "El objetivo ha cambiado", afirma la actriz, que se propone "buscar soluciones para un problema compartido por muchos catalanes y españoles".

Por experiencia propia, Serna asegura que la atención domiciliaria 24 horas cuesta entre tres y cuatro mil euros al mes y que los servicios sociales dan "300 o 500 euros", cuando "lo justo serían unos 2.000".

Según el informe más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia, difundido en julio pasado y referido al primer semestre del año, en España hay 255.302 personas pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia.

Según ese balance, 108.908 personas están pendientes de valoración y 146.394 esperaban una prestación o servicio ya reconocido. Además, el Observatorio cifra en 15.450 las personas fallecidas entre enero y junio de 2026 mientras esperaban una resolución.EFE

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