Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Yulenmis Aguilar y el 4x400 femenino alegran al equipo español tras la decepción del 1.500

Guardar

Redacción deportes, 14 ago (EFE).- Yulenmis Aguilar, en lanzamiento de jabalina, y el relevo 4x400 de mujeres, clasificados para sus respectivas finales, alegraron la quinta jornada matutina del equipo español en los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que debutaron las heptatletas María Vicente y Sofía Cosculluela y el relevo masculino largo y los tres representantes de 1.500 quedaron eliminados.

Yulenmis Aguilar, pupila de Raimundo Fernández, se resarció en Birmingham del amargo sabor que le dejó la eliminación en los Europeos de Roma en la calificación.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la española de origen cubano selló el pase a la final de la jabalina con una marca de 59,85 metros que le valió para superar el corte que lideró la suiza Leonie Huegli.

El relevo femenino del 4x400, las llamadas 'Golden bubbles', no tuvo problemas para superar la calificación y acceder a la final con el equipo formado por Ana Prieto, Herminia Parra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, que firmaron un crono de 3:26.41, el segundo de su serie, sólo por detrás de Gran Bretaña (3:22.25).

PUBLICIDAD

Menos suerte tuvo el relevo masculino del 4x400 formado por David García Zurita, Ángel González, Juan José de la Rosa y Bernat Erta, que finalizó cuarto su serie con un crono de 3:01.41 y cayó eliminado sin acceder a la final al quedarse a ocho centésimas de la octava posición del equipo polaco.

Las noticias tampoco fueron buenas en el 1.500 masculino, ya que ninguno de los tres representantes españoles logró el pase a la final, al no quedar entre los seis primeros de sus respectivas series.

El barcelonés Carlos Sáez sufrió una caída en su carrera y terminó penúltimo con 3:55.49, mientras que el gallego Adrián Ben y el murciano Mariano García, que compartieron serie, quedaron octavo (3:42.52) y decimocuarto (3:44.09), respectivamente.

Los que no fallaron fueron los favoritos al podio, los británicos Jake Wightman y Jake Heyward, el alemán Robert Farken, el portugués Isaac Nader y el francés Azzedine Habz.

En heptatlón, las dos españolas, María Vicente y Sofía Cosculluela, sumaron los primeros puntos del concurso en los 100 metros vallas y la longitud. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las antiguas élites del Mediterráneo utilizaban metales de meteorito para elaborar sus joyas

Un análisis químico reveló un elemento inusual para la época en la que se forjaron los anillos, una pista desde el cielo

Las antiguas élites del Mediterráneo utilizaban metales de meteorito para elaborar sus joyas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Una cúpula de hormigón permanece sellada en una isla del Pacífico desde hace décadas y nadie quiere abrirla

En el corazón del Pacífico, la cúpula de Runit cubre el cráter dejado por una explosión nuclear estadounidense en 1958, donde se depositaron decenas de miles de metros cúbicos de residuos radiactivos tras los ensayos atómicos de la Guerra Fría

Una cúpula de hormigón permanece sellada en una isla del Pacífico desde hace décadas y nadie quiere abrirla

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

El avance del incendio en el entorno de San Juan de la Peña ha obligado a trasladar de urgencia cuadros, esculturas y restos históricos, en una operación que algunos especialistas califican de caótica y carente de recursos adecuados

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

ECONOMÍA

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

DEPORTES

El mánager de Topuria responde al agente de Makachev: “Cállate, Ilia aniquilaría al 100% de tu roster”

El mánager de Topuria responde al agente de Makachev: “Cállate, Ilia aniquilaría al 100% de tu roster”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal