'Yes!', del israelí Nadav Lapid, premio del jurado en el Atlàntida Film Fest en línea

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Palma, 14 ago (EFE).- 'Yes!', la sátira política del cineasta israelí Nadav Lapid, ha sido la ganadora del premio del jurado de la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC) en la edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest.

'Yes!", que participó en la Quincena de los Realizadores de Cannes, y una de las 10 películas destacadas por la prestigiosa revista 'Cahiers du cinéma', ha resultado premiada por el jurado, integrado por los periodistas Marla Jacarilla, Víctor Dalmau y Agus Izquierdo, según ha informado este viernes el festival en una nota.

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Nadav Lapid, que lleva cinco años exiliado en Francia por su oposición al régimen israelí, ha sufrido también el boicot de activistas propalestinos, al realizar "un film poco complaciente para los espectadores", ha asegurado el Atlàntida.

El jurado también ha querido otorgar una mención especial a la cinta 'Egghead Republic', de Pella Kagerman y Hugo Lilja, "por su capacidad para desconcertar y elegir caminos imprevisibles y arriesgados, subvirtiendo los códigos de la ciencia ficción".

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Tanto 'Yes!' como 'Egghead Republic' seguirán disponibles en la plataforma Filmin hasta el 24 de agosto, cuando finalice la 16º edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest. EFE