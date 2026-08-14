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Un remodelado Mallorca estrena regreso a Segunda ante Valladolid pendiente inscripciones

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Palma/Valladolid, 14 ago (EFE).- El Mallorca abrirá este sábado a partir de las 21:30 horas su andadura en LaLiga Hypermotion 26/27, en lo que será el regreso de los bermellones a la categoría de plata tras su descenso del pasado curso, ante un Valladolid pendiente de las inscripciones.

La pretemporada para los pupilos de Luis García ha salido rodada, con tres victorias ante Al Fateh (3-0), Al-Ittihad (4-2) y un PSG (3-0) sin prácticamente ninguna estrella y otro empate ante el Elversberg alemán (1-1).

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Se trata del primer paso para un equipo que viene de un fracaso estrepitoso en forma de perder la categoría hace pocos meses, lo que ha provocado una remodelación de plantilla.

Incorporaciones de lujo como Arnau Tenas o Adrián Liso, que podría entrar en la convocatoria pocas horas después de formalizar su llegada, pueden ser claves.

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Con ello, el primer once en competición liguera se espera que sea un 4-3-3 con extremos abiertos como Antoniu Roca y Zito Luvumbo rodeando a Adrián Fuentes, acompañados de futbolistas con buen pie como Sergi Darder o Pablo Torre, de los que se espera un paso adelante esta temporada.

En la defensa, la falta de rodaje de Arnau Puigmal podría abrir el lateral derecho al canterano Miguel Calatayud, una de las sensaciones de la pretemporada, con la inamovible pareja de centrales Raíllo-Valjent.

Por su parte, el Real Valladolid llega con la incógnita que suponen las inscripciones, ya que, aunque se han producido varias salidas en las últimas horas, todavía no está la plantilla cerrada.

Así, el cuadro vallisoletano viajará a tierras baleares con 24 jugadores y nueve descartados -Juric, Marcos André, Álex Balboa, Lavagnino, Michelin, Amath, Meseguer, Koke y Guille Bueno-, aunque la convocatoria final dependerá de los inscritos al finalizar este viernes.

Lo que está claro es que Aceves será el encargado de defender la portería blanquivioleta, lo que seguro entraba en el Plan A diseñado por el entrenador, Fran Escribá, que, por si acaso, lleva en la recámara otras opciones, dependiendo de los jugadores con los que pueda contar.

Salga el once que salga, el reto de conseguir puntos en Son Moix es complicado, ya que la plantilla mallorquina es una de las mejores de Segunda división, "porque no solo ha mantenido a una gran mayoría de jugadores de la pasada temporada, sino que, además, se ha sabido reforzar", según advirtió Escribá.

-Alineaciones probables:

RCD Mallorca: Arnau Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato; Darder, Morlanes, Torre; Luvumbo, Fuentes, Roca.

Real Valladolid: Aceves; Alejo, Tomeo, Torres, Clerc; Thiago Ojeda, Ponceau, De Rooij, Víctor Jr o Yeray Cabanzón; Latasa, Van Duiven

Árbitro: Andrés Fuentes.

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.

Hora: 21:30. EFE

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dcj/cri/mim/pml

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