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Sumar pide no dar "pábulo" a la disposición de Marruecos a acoger menores porque no lo ha hecho con ninguno desde 2012

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El portavoz de Sumar en las comisiones de Justicia e Interior del Congreso, Enrique Santiago, ha pedido este viernes no dar "mucho pábulo" a la supuesta disposición de Marruecos para acoger menores que cruzaron solos a Ceuta el pasado 30 de julio y ha recordado que, desde la entrada en vigor, en 2012, del convenio para la devolución de menores, el país vecino no ha acogido ninguno.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha indicado que lo mejor es que estos niños y adolescentes "estén con sus familias", pero que hace falta saber si las tienen, si están dispuestas a darles la debida protección, y si Marruecos quiere ayudar un poco".

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"Marruecos está diciendo muchas cosas que no son ciertas y no deberíamos dar mucho pábulo a un país que autoritario que no puede ser considerado una democracia", ha advertido, incidiendo en que el país magrebí no ha acogido a ningún migrante menor no acompañado desde 2012 y que en los años anteriores solo aceptó a ocho.

REPARTIR CARGAS CON LA UE

Santiago admite que la inmensa mayoría de las personas que entraron el 30 de julio ha retornado por su propia voluntad, pero destaca que entre ellas también hay quienes necesitan protección internacional.

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Así, subrayado que hay que cumplir las leyes española y europea en materia de asilo y que no se pueden suprimir como, ha denunciado, ha pedido el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, porque, de hacerlo, la Unión Europea "ya no se haría responsable del reparto de cargas" refugiados y asilados que establece la legislación.

"Significaría que la UE no tendría que transferir a España los presupuestos, los fondos de emergencia para abordar estas medidas y esa no es la solución", ha aseverado a la vez que ha vuelto a criticar la "externalización" europea del control fronteras.

Tras subrayar que la UE tiene que exigir a Marruecos "que cumpla sus obligaciones", ha recalcado que lo que tiene que hacer el Ministerio de Migraciones que dirige Elma Sáiz, es acelerar los procedimientos de asilo, lo que obligaría también a intervenir a la UE enviando fondos de ayuda y acogiendo también a parte estas personas.

ACELERAR EL TRIAJE

"Lo que pedimos es que se acelere la gestión de las solicitudes de asilo, el triaje en el Ceuta, para ver quién es migrante y quién requiere protección internacional, que vayan saliendo de Ceuta, vayan siendo acogidos en los dispositivos de acogida en la Península y que se repartan cargas en toda la UE porque esto es responsabilidad de la política de externalización de fronteras de la Unión", ha resumido.

En este punto ha denunciado que "ya está tardando" la UE en aplicar a Marruecos "sanciones comerciales" y también respecto "al dinero que está recibiendo para, supuestamente, cuidar las fronteras" de los Veintisiete.

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EuropaPress

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