Rollán defiende la construcción de infraestructuras fronterizas "inexpugnables" en Ceuta

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Ceuta, 14 ago (EFE).- El presidente del Senado, Pedro Rollán ha defendido la construcción de infraestructuras fronterizas "sólidas, fiables, inexpugnables" en Ceuta, y ha reclamado al Gobierno dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar la seguridad de los ceutíes.

En declaraciones a los medios en Ceuta en el marco de una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el presidente del Senado ha defendido que el número de agentes que deberían desplegarse debe ser "el suficiente" para que los ciudadanos puedan recuperar la confianza y sentir que la ciudad vuelve a encontrarse en la situación anterior a la entrada masiva.

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Rollán ha reclamado también una respuesta coordinada con Marruecos y ha insistido en que España debe demostrar su capacidad para garantizar la seguridad y la integridad de Ceuta, Melilla y del conjunto de los territorios españoles, dentro y fuera de la península.

"Ceuta merece la pena", ha afirmado Rollán, antes de defender que la ciudad debe ser considerada una tierra de oportunidades y asegurar que hará, desde su responsabilidad institucional, todo lo que esté a su alcance para contribuir a su recuperación.

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Dentro de esa defensa de la españolidad de Ceuta, de esa pertenencia a España, la ciudad es, con Melilla, "el kilómetro cero" del territorio nacional, ha manifestado.

Por ello ha insistido en que "no hay ni un solo minuto que perder". EFE

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