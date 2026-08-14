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Red Eléctrica apuesta por seguir fortaleciendo el sistema aun con la prórroga de Almaraz

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Madrid, 14 ago (EFE).- Red Eléctrica cree que la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 "aporta al sistema eléctrico y su operación", si bien sigue viendo necesarios mecanismos para impulsar la disponibilidad de generación firme, el despliegue del almacenamiento y los elementos planificados para el control de tensión.

En su valoración, solicitada por la Secretaría de Estado de Energía, la compañía explica además que la aportación de los dos grupos de la instalación extremeña "se refuerza en el actual contexto de incertidumbre observado en cuanto a las hipótesis de escenarios futuros del sistema eléctrico que, de modificarse, podrían alterar los resultados obtenidos".

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De acuerdo con fuentes de Red Eléctrica, éstas han sido las principales conclusiones de su análisis sobre la implicación o aportación de las unidades I y II de Almaraz sobre el sistema y su operación para el horizonte temporal 2028-2030.

Para el operador y transportista del sistema eléctrico español, la extensión de la vida útil de Almaraz aporta, "aunque de forma limitada, en algunos aspectos". Por ejemplo, el LOLE o medida de la expectativa de pérdida de carga -que mide la fiabilidad de un sistema- mejora.

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Sin embargo, prosigue, la mejora del umbral de fiabilidad de la cobertura de la demanda "sigue haciendo necesarios mecanismos para impulsar la disponibilidad de generación firme y el despliegue de instalaciones de almacenamiento".

Del mismo modo continúan necesitándose los elementos planificados para la aportación del control de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, así como seguir avanzando en la habilitación de generación para la prestación del servicio de control de tensión mediante consigna fija o en tiempo real", concluye Red Eléctrica.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que renueva la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que constató su correcto funcionamiento.

Fuentes del departamento que dirige la también vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, explican que, con esta decisión, el Ejecutivo ha mantenido exactamente la misma posición que ha defendido siempre.

Es decir, que esta extensión, acotada y limitada, se ha otorgado tras comprobar que las instalaciones son seguras para las personas, que no se compromete la seguridad del suministro y que no genera coste para el ciudadano, ya que se concede sin rebajas fiscales ni contraprestaciones económicas para las eléctricas.

La ampliación del plazo pondera las circunstancias extraordinarias del conflicto en Oriente Próximo y la continuidad de la guerra en Ucrania, conforme a Transición Ecológica, que reitera que su apuesta por las renovables permanece intacta y que alargar la vida de Almaraz no compromete el objetivo de penetración de estas energías.

La extensión se circunscribe únicamente a la central cacereña, de modo que la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear español se mantiene para 2035, como acordaron las propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019. EFE

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