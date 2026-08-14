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Melilla defiende sus medidas para reforzar la asistencia a menores en el centro de acogida

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Melilla, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Melilla ha defendido las medidas que ha adoptado para afrontar la sobreocupación del centro de menores de La Purísima y reforzar la asistencia a los migrantes tras el incremento continuado de llegadas durante el verano y, especialmente, tras las entradas masivas registradas los días 31 de julio y 1 de agosto.

En una nota de prensa, el Ejecutivo melillense ha negado que los menores carezcan de atención especializada en la ciudad, ya que asegura que en julio se suscribió un convenio para desarrollar un programa de mejora de la salud mental de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección que cuenta con tres profesionales, además de un campamento de verano.

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Asimismo, ha subrayado que se han reforzado los recursos humanos con la incorporación de tres educadores sociales, seis auxiliares educativos y dos trabajadores de limpieza, y está en fase de contratación otros quince auxiliares educativos.

A estas medidas se suma, además, un contrato con una empresa externa para intensificar la limpieza y el mantenimiento del centro.

En materia de seguridad, han aumentado la vigilancia del centro y establecido la presencia de Policía Local, mientras que la Guardia Civil también ha reforzado su dispositivo.

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En cuanto a los materiales, el Gobierno regional ha relatado que, previo a la crisis migratoria, solicitó a la Delegación del Gobierno la “entrega inmediata de literas o camas, “petición que no fue atendida”.

Por ello, y ante la falta de existencias entre proveedores locales, la empresa encargada de la gestión del centro adquirió en la península cien camas y cien colchones ignífugos, y ochenta somieres en Melilla para su “utilización inmediata y transitoria”.

“Las inspecciones realizadas por la Dirección General han constatado que el centro dispone de existencias suficientes de alimentación, ropa, ropa de cama y productos de higiene personal para atender a los menores acogidos”, han asegurado.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo local, Fadela Mohatar, ha negado que la Ciudad Autónoma no haya recibido al comité de empresa del centro ni que dicho organismo les haya pedido una reunión.

De hecho, ha avanzado que están trabajando para que dicho encuentro se pueda celebrar el próximo lunes “a más no tardar” con el vicepresidente primero, Miguel Marín, para abordar todas aquellas cuestiones que les planteen en torno a la situación en el centro.

“Los trabajadores de La Purísima dependen nada menos que de una empresa pública, de Tragsatec, y desde el Gobierno ya estuvimos planteándole, y se empezó a hacer desde hace meses, un procedimiento para poder ampliar la plantilla en las diferentes áreas que eran necesarias”, ha explicado.

“Todos sabemos que la contingencia absolutamente caótica y absolutamente inesperada de las últimas semanas ha provocado esta situación a la que se le está haciendo frente, a la que no se ha abandonado y con la que se está trabajando”, ha apostillado. EFE

mrg/erv/oli

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