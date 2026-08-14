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Mbappé: "Ahora es el momento de dar un paso adelante y ganar títulos"

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Madrid, 14 ago (EFE).- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, indicó este viernes, antes de iniciar su tercera temporada como jugador del equipo 'merengue', que llega el momento de "dar un paso adelante" y "ganar títulos", tras una temporada en blanco.

El francés, que se incorporó de vuelta a los entrenamientos tras su participación con su selección en el Mundial 2026, en el que Francia fue cuarta, se mostró "muy feliz de volver", como declaró durante una entrevista a los medios del club.

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"Muy feliz de volver. Feliz por tener la primera sensación con el equipo y el nuevo cuerpo técnico. Siempre es bueno volver a Valdebebas a jugar y a prepararnos para la siguiente temporada", afirmó.

Como reconoció, ya ha hablado con el técnico José Mourinho, del que dice tener las claves para saber "cómo ganar".

"Hemos hablado mucho durante el Mundial. Pienso que es muy positivo el tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar las direcciones para ganar. Los jugadores están encantados de tener un entrenador que sabe dónde va y es positivo para nosotros", confesó.

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Por ello, el delantero repitió que el objetivo desde ya es volver a ganar títulos, algo que, aseguró, "va a pasar".

"Este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a hacerlo. Es lo que queremos y eso va a pasar. El equipo tiene ganas y vamos a estar concentrados para dar alegrías a los madridistas. No hay nada más importante que ganar títulos con el equipo y dar alegrías a la afición", narró.

Antes de iniciar su tercera campaña de blanco, revivió su debut con el Real Madrid en la Supercopa de Europa ante el Atalanta italiano, y reveló sentirse "cómodo" durante su estancia en la capital española.

"El primer partido fue muy especial; era una final, con el Madrid, siempre es más mágico; un gol, un título. Después fueron dos años de mucho cambio para mí. Era la primera vez que salía de mi país y la experiencia es muy positivo. Me gusta mucho el club, la liga española, vivir en España, es muy bueno para un jugador sentirse bien en la ciudad donde vive. Ahora es el momento de dar un paso adelante y de ganar títulos", agregó.

Como dijo, ahora es el momento de prepararse físicamente antes del inicio de las competiciones: "Intento hacer lo máximo, es el momento de trabajar más. Cuando empiezan los partidos tienes que gestionar más la carga. Es el momento de ir 'a full' (al máximo) y de tener sensaciones para estar listos para el inicio de LaLiga".

Por ello, admitió seguir viviendo el "sueño" de estar en el Madrid y volvió a dejar claras las intenciones con vistas a la próxima campaña.

"Para mí era un sueño venir y todavía lo es. Disfruto el presente y sé la suerte de estar aquí, pero ahora hay que ganar. Vamos a ganar títulos este año", finalizó. EFE

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