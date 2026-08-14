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Maíllo tilda de "error" e "incoherencia" la prórroga de la central nuclear de Almaraz

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Huelva, 14 ago (EFE).- El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha expresado este viernes su rechazo a la decisión de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, una medida que considera un "error" y una "incoherencia" con la estrategia de transición ecológica y promoción de las energías renovables.

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de IU ha afirmado que su formación no comparte "en absoluto" la medida y ha acusado a la parte socialista del Gobierno central de "modificar la hoja de ruta energética" acordada en 2019 "con el cierre de las centrales nucleares -la de Almaraz en 2027, pero también Almaraz II, Ascó I y II, etc.- para un cierre total en 2030", ha aseverado.

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Para el dirigente de IU, la rectificación en el calendario de desmantelamiento supone una "claudicación ante los intereses del oligopolio de las grandes empresas que están interesadas en el mantenimiento de la prórroga".

Maíllo ha advertido del peligro de que esta decisión siente un precedente para el resto del parque nuclear español y ha reclamado abordar una "estrategia de blindaje" para evitar que este paso suponga "el principio de una modificación de prórrogas sucesivas".

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"El mensaje que está dando la parte socialista del Gobierno es que las decisiones que se toman con carácter estratégico se pueden modificar (...), y lo que se anuncia es que, igual que se ha modificado la de Almaraz, se pueden modificar otras que cierran en 2028, 2029 y 2030", ha alertado, concluyendo con un rotundo rechazo por parte de su organización a cualquier retraso en el apagón nuclear. EFE

lra/erv/jlp

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