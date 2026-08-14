Los bomberos acorralan el fuego de Niebla y sólo permanece activo en el frente este

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Huelva, 13 ago (EFE).- El operativo de extinción que trabaja en el incendio que se declaró en Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto ha logrado "acorralar" el fuego a una sola zona activa en el sector este, por lo que ya ha quedado atrás la situación de "fuera de capacidad de extinción" que se mantenía hasta el momento.

Así lo ha remarcado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado de Niebla, donde ha explicado que el objetivo de estrangular el fuego y reducir la capacidad de avance "se va cumpliendo", con una evolución positiva en la gran mayoría del perímetro.

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Ha explicado que el flanco sur se encuentra sin actividad tras la liquidación en la zona de Los Carneros, mientras que los sectores noroeste -entre El Pozuelo, Marigenta y Berrocal- y norte -hacia El Álamo- permanecen tranquilos y en fase de enfriamiento con líneas de agua y maquinaria pesada, pese a mantener la vigilancia ante posibles reactivaciones.

Las labores se concentran actualmente en el sector este para evitar saltos de fuego en las carreteras que conectan Aznalcóllar con El Álamo y El Castillo de las Guardas (Sevilla). EFE

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