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La energía de Alavés y Getafe abre una temporada ilusionante

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Vitoria/Getafe (Madrid), 14 ago (EFE).- La energía del Alavés y el Getafe abrirá este sábado una temporada que se presume con mucha igualdad, con un conjunto vitoriano que apuesta por continuar el proyecto iniciado la temporada pasada por Quique Sánchez Flores y el madrileño que mantiene el sello de José Bordalás y la ilusión renovada por la posible disputa de la Liga Conferencia.

Hasta que el cierre de mercado diga lo contrario, el plantel vasco podría incluso repetir el once habitual que utilizó Quique Sánchez Flores el curso pasado y en el que se basó la permanencia del equipo.

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Se trata de una característica clave de los albiazules, que persiguen la continuidad y no desprenderse de sus jugadores más preciados como Antonio Blanco, Toni Martínez o Lucas Boyé, que es duda por unas molestias musculares que le han impedido entrenarse con el grupo.

Al grueso de la plantilla se le han sumado guipuzcoano Mikel Rodríguez y el gallego Miguel Rodríguez, y uno de los dos podría ser titular en la zona ofensiva.

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La defensa apunta a que cambiará con el paso de las jornadas, pero por el momento será muy parecida a la del curso pasado, con Nahuel Tenaglia y Jony Otto en labores de centrales. Ville Koski tendrá más peso esta temporada en una zaga en la que aparecerá Nicolás Valentini, pero no podrá jugar en esta primera jornada ya que arrastra una sanción del fútbol italiano.

Tampoco podrá estar disponible su compatriota Facundo Garcés, que continúa sancionado por la FIFA en el caso de los pasaportes de Malasia.

Esto podría colocar al canterano Xanet Olaiz en el ‘once’ inicial, ya que Ville Koski no ha podido entrenar en condiciones los últimos días.

Según ha discurrido la pretemporada, Quique Sánchez Flores respetará el sistema 5–3-2 que tan buenos resultados le dio la pasada campaña.

Antonio Blanco y Pablo Ibáñez parecen intocables en el centro del campo y Toni Martínez será el delantero referencia porque Lucas Boyé llegará justo a este encuentro. La otra posición se la disputarán Aitor Mañas y Mariano Díaz.

Enfrente está el Getafe, al que sigue dirigiendo José Bordalás en su décima temporada -en dos etapas- y en un momento muy ilusionante, ya que en las dos próximas semanas tendrá la opción, si supera al Partizán de Belgrado en la previa continental, de disputar la Liga Conferencia.

El equipo azulón ha sufrido una profunda renovación en su plantilla aunque las dos bajas más significativas quizá sean las de los dos centrocampistas con más peso para prolongar las ideas de Bordalás sobre el césped: el español Luis Milla y el uruguayo Mauro Arambarri.

A la espera de refuerzos para esa posición, lo más probable es que salgan de inicio en la medular Ramón Terrats y el belga Orel Mangala, que podría actuar por delante de una línea defensiva de tres centrales si Bordalás opta por mantener el esquema que tan buen resultado le ha dado los últimos años.

En la delantera, el turco Enes Unal buscará los minutos que no ha tenido en el Bournemouth inglés y que tendrá que pelear con Borja Mayoral, puesto que el uruguayo Martín Satriano parte en principio como el nueve de referencia del equipo.

El que no estará en este partido ni en el resto de la temporada es el centrocampista nigeriano Christantus Uche, lesionado de gravedad hace unos días en el amistoso frente al Mónaco.

La historia entre ambos equipos sonríe al Getafe, ya que el Alavés solo ha sido capaz de ganar en dos duelos de los últimos 18 disputados. De hecho, las dos últimas visitas a Vitoria de los azulones se saldaron con victorias y con la portería a cero.

- Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Xanet o Koski, Tenaglia, Jony, Abde o Yusi; Blanco, Ibáñez, Guevara o Mikel; Mañas o Mariano, Toni Martínez.

Getafe: David Soria; Andrés García, Djené, Aqbar, Zaid, Mojica; Mangala, Mario Martín, Terrats; Satriano, Enes Unal.

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 19:30. EFE

jd/drl/og

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