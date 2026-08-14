José Alberto: No vamos a renunciar a nuestros principios ni a nuestro estilo

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Santander, 14 ago (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, aseguró que el equipo mantendrá el estilo de juego que le llevó al ascenso a Primera División y señaló que no renunciará a sus principios ni al estilo de juego, pese a las exigencias de la máxima categoría.

"Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestros principios ni renunciar al estilo de juego que nos ha hecho llenar El Sardinero y conseguir estar en Primera División", manifestó José Alberto en la rueda de prensa previa al debut liguero del Racing, este domingo ante el Villarreal.

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Sobre el conjunto 'groguet', José Alberto destacó que se trata de "un gran equipo" que terminó tercero la pasada temporada y que mantiene buena parte de la plantilla y la idea de juego pese al cambio de entrenador, ahora con el exrayista Íñigo Pérez al frente.

Para el técnico asturiano, el Villarreal se mostró "muy reconocible" durante la pretemporada, con un juego "muy agresivo en campo contrario" y jugadores "de mucho nivel".

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Asimismo, valoró el salto de categoría que supone enfrentarse cada jornada a rivales de la entidad del Villarreal, una situación que, según recordó, el Racing buscó durante su trayectoria hasta alcanzar el ascenso a Primera.

"Queríamos vivir este tipo de partidos todas las semanas y lo hemos conseguido", apostilló.

Sobre las posibles salidas de jugadores, el entrenador del Racing subrayó que tanto Gustavo Puerta como Jorge Salinas son "grandes jugadores" y quiere que continúen en Santander, aunque reconoció que el futuro de ambos dependerá de la evolución del mercado.

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El técnico destacó "el orgullo" del camino recorrido junto al Racing y aseguró que seguirá trabajando "con los pies en el suelo" para llevar al club "lo más arriba que se pueda".

José Alberto reconoció que todavía no ha decidido quién será el guardameta titular ante el Villarreal y destacó la competencia en la portería, con Simon Eriksson, Laro Gómez y el recién llegado Julen Agirrezabala.

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"No lo tengo claro porque estoy muy contento tanto con la pretemporada de Eriksson y de Laro", señaló el técnico, que valoró la experiencia de Agirrezabala y su capacidad para ofrecer "rendimiento inmediato".

"Son decisiones siempre difíciles, pero que las tengo que tomar yo desde la calma, desde la tranquilidad y desde ver lo que es mejor para el equipo", concluyó. EFE

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aas/lcj/cmm

(foto)