Interceptan a 30 migrantes llegados en patera a Formentera

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Ibiza, 14 ago (EFE).- Un total de 30 migrantes han sido interceptados esta madrugada tras llegar en patera a la isla de Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Las personas, de origen subsahariano, han sido localizadas a las 2.57 horas en la playa de Es Copinyar, en una intervención de la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 234 pateras con 4.413 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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