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Incendio de Peñas de Riglos (Huesca) obliga a desalojar 4 núcleos más durante la madrugada

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Zaragoza, 14 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el lunes en Peñas de Riglos (Huesca) y que este jueves alcanzaba ya las 8.000 hectáreas afectadas, ha obligado esta madrugada a desalojar Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste, mientras el operativo mantiene sus esfuerzos para frenar su avance.

El dispositivo desplegado por el Gobierno de Aragón, que mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO, se ha centrado durante la noche en la defensa del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, en contener el avance del fuego hacia las poblaciones y en controlar una reproducción registrada en la cola del incendio.

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Durante la madrugada también se ha actuado con varios bulldozers en distintos puntos del perímetro, entre ellos Ena y Botaya, para reforzar las labores de contención.

La principal novedad de la noche ha sido la orden de evacuación dictada para los vecinos de Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste, que se suman a los desalojos ya decretados en Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia, además de un camping.

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Las afecciones al tráfico se mantienen con cortes en la carretera A-132 entre los puntos kilométricos 38, en Murillo de Gállego, y 64, en Bailo; en la A-1205 entre los puntos kilométricos 38, en Triste, y 41, en Santa María de la Peña; y en la N-240 entre los puntos kilométricos 297 y 303, entre Santa Cilia y Puente la Reina.

Para este viernes está previsto que vuelvan a intervenir 30 medios aéreos del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias y las comunidades de Navarra, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, junto al amplio despliegue de medios terrestres que permanece movilizado.

A las 9.00 horas está prevista una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en el puesto de mando avanzado instalado en Santa María de la Peña, con la asistencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. EFE

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