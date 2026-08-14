Génova avala la petición de Vivas de que se suspenda el derecho de asilo en Ceuta

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Madrid, 14 ago (EFE).- El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha afirmado este viernes que Génova avala la petición del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para que se suspenda el derecho de asilo y ha afirmado que de hacerse no se estaría faltando a ninguna ley porque Marruecos es un país seguro.

"La petición del señor Vivas está más que justificada", ha afirmado en una rueda de prensa De los Santos, quien ha explicado que el plan de europeo de inmigraciones "deja claro" qué países son seguros y ni siquiera son susceptibles de estar bajo el asilo y entre ellos está Marruecos.

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El presidente de Ceuta exigió el jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se produzca "cuanto antes" el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron en la ciudad durante la crisis migratoria del pasado 30 de julio y reclamó que no se produzcan regularizaciones, concesiones de asilo ni traslados a la Península de las personas que llegaron durante la entrada masiva.

Si España tomara esta decisión, ha afirmado De los Santos, no sería el primer país de la Unión Europea en hacerlo ya que, por ejemplo, Grecia también suspendió el derecho de asilo durante un periodo temporal concreto y con los países del norte de África que amenazaban la seguridad de su territorio.

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De los Santos también ha sido preguntado por la decisión de las comunidades presididas por el PP de negarse a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto informativo y de debate sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta y la situación de la ciudad autónoma.

El vicesecretario ha insistido en que el plan europeo de migraciones también afecta a los menores no acompañados y en situaciones así está "perfectamente justificada su devolución inmediata".

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Lo sucedido en Ceuta, ha señalado, es "por culpa del Gobierno de España", que "no fue capaz" de preverlo ni de fortalecer las fronteras y por lo tanto las consecuencias no pueden pagarlas las comunidades autónomas, que no tienen capacidad de acoger a más menores no acompañados. EFE

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