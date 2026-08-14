Foment celebra la prórroga de Almaraz y pide el mismo criterio para Ascó y Vandellòs

Guardar

Barcelona, 14 ago (EFE).- La patronal Foment del Treball ha celebrado este viernes la decisión del Gobierno de prorrogar el ciclo productivo de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha reclamado que se aplique el mismo criterio a las nucleares catalanas.

"Es un paso en la buena dirección y confirma lo que Foment del Treball defiende desde hace tiempo: la política energética tiene que basarse en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, no de planteamientos ideológicos", ha señalado la organización en su cuenta en la red social X.

PUBLICIDAD

Foment ha pedido que ahora se siga el mismo camino en Cataluña: "Hace falta aplicar el mismo criterio en Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Cataluña no puede permitirse prescindir de una energía estable, no emisiva y esencial en la competitividad de nuestra industria".

"Reclamamos al Govern que revise el calendario nuclear y garantice también la continuidad de las centrales catalanas", ha añadido.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz, para que funcionen hasta el 8 de junio de 2030, frente a los cierres previstos, y se produce después del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideró favorable la renovación.

PUBLICIDAD

Esta decisión se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). EFE