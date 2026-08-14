España ha controlado a 3.561 viajeros de terceros países llegados desde Italia

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Policía Nacional ha controlado hasta las 14:00 horas de este viernes a un total de 3.561 viajeros de terceros países llegados a España desde 310 vuelos procedentes de Italia, dentro de los controles aleatorios establecidos ante la situación migratoria en ese país.

Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, en los controles, que arrancaron a las 00:00 horas del sábado 8 de agosto, han participado un total de 512 agentes de la Policía Nacional.

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Estos controles fronterizos, de carácter aleatorio, se han establecido para los viajeros procedentes de Italia después del incremento de las llegadas de migrantes a ese país y tienen como objetivo comprobar la situación de los ciudadanos de terceros países que puedan desplazarse posteriormente a España.

Las comprobaciones se realizan sobre pasajeros de vuelos procedentes de Italia y se centran en ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, dentro de las actuaciones de vigilancia fronteriza adoptadas por las autoridades españolas.

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Los controles se han realizado este viernes en los aeropuertos de Madrid-Barajas, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Mallorca, Menorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote. EFE