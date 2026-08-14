El pívot Víctor Arteaga se suma a la pretemporada del Breogán

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Lugo, 14 ago (EFE).- El Río Breogán anunció este viernes la llegada del pívot Víctor Arteaga, quien se sumará a la pretemporada del conjunto dirigido por Luis Casimiro para ayudar al equipo durante la próxima ventana FIBA.

El pívot, de 212 centímetros, cuenta con una larga experiencia en la ACB, donde defendió las camisetas de Valladolid, UCAM Murcia, Movistar Estudiantes, Andorra y Breogán, con el que en el curso 2022-23 disputó 28 partidos, promediando 4.6 puntos y 2.4 rebotes en los casi 10 minutos de media que estuvo en pista.

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Rasir Bolton (Napoli), Josep Peris (Zamora), Tevin Brown (Rasta Vechta), Andersson García (Utah Jazz), Edgar Vicedo (Menorca) y Aleksa Ilic (SC Derby) son los seis fichajes que ha realizado hasta el momento el Breogán para la temporada 2026-27, en la que disputará la fase previa de la Liga de Campeones. EFE

dmg/apa