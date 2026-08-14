El Breogán, con seis caras nuevas, inicia la pretemporada con pruebas médicas

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Lugo, 14 ago (EFE).- El Río Breogán, que afronta su sexta temporada consecutiva en la liga Endesa, inició este viernes la pretemporada con las habituales pruebas médicas en el hospital Ribera Polusa en Lugo.

Los jugadores que se mantienen en el equipo de la pasada temporada y las nuevas incorporaciones se sometieron a un exhaustivo reconocimiento con el equipo médico del centro, liderado por el Dr. Roberto Díaz Luaces, y bajo la supervisión del médico del club, Luis Coira, y el traumatólogo Albert Grau.

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Las pruebas se completaron con una serie de pruebas físicas que se realizan, bajo la supervisión del Dr. Coira, en el Pazo Provincial dos Deportes por el equipo de fisioterapeutas y el fisioterapeuta.

El Breogán, que esta temporada disputará la fase previa de la Liga de Campeones, se ha reforzado con seis fichajes: Rasir Bolton (Napoli), Josep Peris (Zamora), Tevin Brown (Rasta Vechta), Andersson García (Utah Jazz), Edgar Vicedo (Menorca) y Aleksa Ilic (SC Derby). EFE

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dmg/apa