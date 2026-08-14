Dos muertos y un herido muy grave en un accidente en Beriáin (Navarra)

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Pamplona, 14 ago (EFE).- Dos hombres de 38 y 23 años han muerto y otro de 24 ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente vial en Beriáin (Navarra).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 23:45 horas del jueves, después de que el vehículo en el que viajaban los tres varones se saliera de la vía a la altura del kilómetro 1,6 de la carretera NA-6009 y chocara contra el muro de hormigón de una vivienda de la calle Idiazelaia.

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Según ha informado el Ejecutivo foral, se movilizaron al lugar del accidente efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico de Noáin y patrullas de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar la vida del conductor y el copiloto del coche, dos varones de 38 y 23 años respectivamente, que murieron en el lugar.

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El tercer ocupante del vehículo, un joven de 24 años, fue trasladado por una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde quedó ingresado con politraumatismos de carácter muy grave.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde les será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas del siniestro. EFE

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