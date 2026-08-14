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De Pink Floyd a Soundgarden: la banda sonora del eclipse solar

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Madrid, 14 ago (EFE).- El sol y los eclipses han sido fuente de inspiración de grandes canciones. Estas son algunas de las que más crecieron en escuchas en España durante el eclipse solar total que atravesó la península el pasado 12 de agosto, el primero visible en más de cien años.

El fenómeno también se trasladó a las listas de reproducción creadas por los propios usuarios: "eclipse" fue la palabra más utilizada en los títulos de las listas generadas ese día, según Spotify.

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Incluida en el álbum 'The dark side of the moon' (1973), un hito de la música y la cultura popular. Fue la más escuchada, ya que creció un 969 % respecto a su media, pero también se escucharon más de lo habitual otras canciones de este álbum conceptual, psicodélico y atmosférico que habla del paso del tiempo, la vida, la locura y la muerte.

Esta melodramática balada de 1983 sobre un corazón roto, compuesta por Jim Steinman y convertida en un éxito por Bonnie Tyler, registró un 227 % más de escuchas, coincidiendo además con el reciente fallecimiento de la cantante de voz rasgada, a los 75 años.

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Compuesta por Hans Zimmer para la banda sonora de la película Interstellar (2014), dirigida por Christopher Nolan, la canción forma parte del álbum oficial del filme, ambientado en un futuro distópico en el que un grupo de astronautas viaja por el espacio en busca de un planeta más habItable (105 % más).

Los amantes del grunge optaron por esta canción del grupo de Seattle liderado por Chris Cornell. Fue el segundo sencillo de 'Superunknown' (1994) y uno de sus mayores éxitos. Con un tono entre surrealista y apocalíptico habla de un "sol de agujero negro" en un planeta imaginario (92 % más).

Otra de las composiciones de Zimmer para 'Interstellar' con el órgano tubular de la Temple Church de Londres como protagonista absoluto (85 % más).

Seguramente muchos de los más jóvenes prefirieron el pop urbano latino del cantante colombiano Beéle, aunque en esta canción romántica no aparece el sol ni eclipse y la estrella fugaz se refiere a la persona deseada. Pertenece al álbum debut de Beéle, 'BORONDO' (2025) (47 % más).

Más soñadora e introspectiva es esta composición instrumental del dúo francés de música electrónica Daft Punk. Incluida en su segundo álbum, 'Discovery' (2001) (46 % más).

La parte más luminosa del rock alternativo estadounidense de finales de los 90 y primeros 2000. Esta canción, incluida en 'The Green Album (2001) y popularizada por un spot publicitario de una conocida marca telefónica, evoca un refugio mental de paz mental y diversión (29 % más).

Pop romántico y alegre de la cantante canadiense Feist. Incluida en su tercer álbum, 'The Reminder' (2007), un éxito de crítica y ventas por el que fue nominada a los Grammy (29 % más) .

Cierra la clasificación un clásico de The Beatles, una de las canciones más exitosas compuestas por George Harrison e incluida en 'Abbey Road' (1969), el último que grabaron juntos (27 % más). EFE

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