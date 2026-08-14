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Corinthians exige sanciones por los ataques racistas de hinchas del Rosario Central

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Río de Janeiro, 14 ago (EFE).- El Corinthians brasileño anunció este viernes que exigirá de las autoridades responsables una investigación y las respectivas sanciones por los ataques racistas dirigidos por hinchas del Rosario Central argentino contra su portero, Hugo Souza, en el partido de la Libertadores disputado el jueves en Rosario.

"El club exigirá una investigación que resulte en la identificación y en sanciones a los hinchas que cometieron tales actos", afirmó el conjunto paulista en un comunicado en el que dijo repudiar "vehementemente" y lamentar otro episodio de racismo en el fútbol.

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De acuerdo con la nota, los hinchas del conjunto argentino lanzaron insultos racistas desde las tribunas del estadio Gigante de Arroyito de Rosario contra Hugo Souza durante el partido de ida de octavos de final de la Libertadores.

"Es repugnante que presenciemos, nuevamente, escenas como esta que no representan lo que es el fútbol", afirmó el Corinthians, que empató 0-0 en su visita al Rosario Central y la próxima semana necesitará de una victoria por cualquier marcador en casa para avanzar a cuartos de final de la Libertadores.

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En declaraciones a periodistas Hugo Souza afirmó que escuchó los ataques racistas durante todo el partido y que, pese a que el árbitro llegó a activar el protocolo antirracista en un momento, no paralizó el partido.

"Desafortunadamente, toda vez que venimos aquí es lo mismo. Todo el partido, parece una cosa común, que no puede serlo. Durante todo el partido me llamaron 'mono, negro de mierda'... Es algo que ocurre frecuentemente aquí", afirmó.

El portero agregó que lo único que puede hacer es comunicar al árbitro los insultos, como lo hizo; intentar mantener la cabeza en el partido y esperar que esa actitud cambie algún día.

En julio pasado, el Flamengo denunció los ataques racistas que hinchas del River Plate argentino dirigieron en las redes sociales contra el delantero brasileño Bruno Henrique tras el empate 2-2 que los dos clubes sellaron en un partido amistoso disputado en Portugal.

Los casos de racismo se han multiplicado en los últimos meses en partidos disputados por clubes brasileños, principalmente en la Libertadores y de la Sudamericana, y han motivado diferentes iniciativas para sancionarlos tanto de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como de la Conmebol. EFE

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