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Árbitros VAR extranjeros dirigirán en la Superliga turca esta temporada

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Ankara, 14 ago (EFE).- El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), İbrahim Hacıosmanoglu, anunció este viernes, en coincidencia con el inicio de la temporada 2026-2027, una serie de innovaciones tecnológicas e institucionales para el campeonato nacional, entre las que destaca la incorporación de árbitros VAR extranjeros.

Hacıosmanoglu confirmó la implantación de la tecnología de balón inteligente ('connected ball technology') y el sistema de detección automática de goles (línea de gol), además de la actualización del fuera de juego semiautomático ('SAOT') mediante la integración del sistema VAR de última generación.

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Asimismo, el máximo dirigente del fútbol turco anunció que el colegiado internacional inglés Anthony Taylor asumirá el cargo de Director de Arbitraje de Élite dentro del Comité Central de Árbitros (MHK).

Respecto al arbitraje de video en la Superliga ('Trendyol Süper Lig', en turco), Hacıosmanoglu precisó que los colegiados asignados para la sala VOR contarán con acreditada experiencia en torneos de máximo nivel.

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“Nos beneficiaremos de árbitros VAR de categoría internacional, designados habituales de la UEFA y la FIFA para competiciones de élite, en el marco de un protocolo que rubricaremos para la Trendyol Süper Lig”, declaró el directivo. EFE

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