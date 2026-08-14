Alcalde de Trillo valora que la prórroga de Almaraz da "esperanza" a los parques nucleares

Guardar

Guadalajara, 14 ago (EFE).- El alcalde de Trillo (Guadalajara), Jorge Peña, ha afirmado este viernes que la prórroga a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) da "mucha esperanza de cara al cambio en el cierre de los parques nucleares" como el ubicado en el municipio.

En declaraciones a EFE, Peña ha valorado el impacto de la decisión del Gobierno de prorrogar la actividad de Almaraz, una central que comparte propietario con la ubicada en Trillo.

PUBLICIDAD

"Es un alivio porque tienen tiempo para hacer otras actuaciones necesarias para prepararse para un posible cierre en 2030", ha indicado el alcalde, que ha subrayado que la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos (Amac) en la que se integra Trillo, va a "seguir luchando" para que a partir de 2030 "se siga ampliando hasta que la central siga siendo útil”.

Sobre la central ubicada en Trillo, que es la última instalación nuclear prevista para cerrar según el calendario del Gobierno, ha advertido de un "cambio de la actitud del Gobierno, que estaba antes obsesionado con este cierre político" y ha confiado en un "cambio en la apuesta por la energía nuclear".

PUBLICIDAD

Peña ha defendido que la "inestabilidad" global "nos obliga prácticamente a mantener nuestras centrales porque no podemos depender del gas de otros países que son políticamente inestables o del gasoil". EFE

brl/pac/cc