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Acorralado el incendio de Niebla (Huelva) y continúan los desalojos en Riglos (Huesca)

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Madrid, 14 ago (EFE).- El incendio de Niebla (Huelva), declarado hace más de una semana, ha sido este viernes "acorralado" y se encuentra ya en situación de capacidad de extinción, tras afectar a más de 31.000 hectáreas, mientras que continúan los desalojos por el fuego de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

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El operativo de extinción que trabaja en el incendio aún activo de Niebla ha logrado este viernes "acorralar" el fuego hacia una sola zona activa en el sector este, la más activa en las últimas jornadas, por lo que la situación de "fuera de capacidad de extinción" ha quedado atrás.

Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que además ha asegurado que el objetivo de estrangular el fuego y reducir la capacidad de avance "se va cumpliendo", con una evolución positiva en la gran mayoría del perímetro.

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El flanco sur se encuentra sin actividad, mientras que los sectores noroeste y norte permanecen tranquilos y en fase de enfriamiento, pese a mantener la vigilancia ante posibles reactivaciones.

Aunque el fuego ha afectado a más de 31.000 hectáreas, Sanz ha rehusado ofrecer una cifra de hectáreas "calcinadas" a la espera de las mediciones definitivas del sistema europeo Copernicus, pues dentro del perímetro recorrido existen numerosas "islas" de vegetación intacta.

El despliegue del operativo incluye 875 efectivos que actúan de forma rotatoria, apoyados por 33 medios aéreos y 352 medios mecánicos y materiales, entre ellos 18 topadoras.

Sanz ha destacado que, pese al avance, el incendio es aún de una "dificultad inédita en Andalucía", tras siete días consecutivos de condiciones extremas y hasta seis cambios diarios en la dirección del viento.

Las labores se concentran ahora en el sector este para evitar saltos de fuego en las carreteras, con un escenario complejo para las próximas horas debido a la previsión de vientos con rachas de entre 40 y 50 km/hora, temperaturas superiores a 40 grados y humedad relativa inferior al 30 %.

Se mantiene a 660 personas desalojadas, aunque se han abierto accesos puntuales coordinados para la recogida de enseres de primera necesidad y alimentación de ganado.

Además, la elevada presencia y la alta combustibilidad del eucalipto se han consolidado como el elemento clave para comprender la virulencia y el comportamiento extremo del incendio, pues presenta singularidades que lo convierten en un combustible excepcionalmente peligroso.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha afectado ya a 10.000 hectáreas y ha obligado a evacuar también este viernes el núcleo de Anzánigo, con lo que se elevan a 891 el número de personas desalojadas de un total de 17 núcleos habitados y de un camping.

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de esta nueva localidad cuyos 36 vecinos han sido trasladados provisionalmente al pabellón de Ayerbe.

El dispositivo de extinción mantiene desplegados 35 medios aéreos y más de 500 efectivos. Asimismo, se ha solicitado a Francia el envío de tres medios aéreos adicionales para reforzar las labores de extinción.

El flanco derecho continúa siendo el punto que más preocupa a los responsables de la extinción, aunque las precipitaciones previstas para las próximas jornadas pueden contribuir a mejorar la evolución del incendio.

Los medios desplegados en el terreno han conseguido estabilizar el incendio forestal que se declaró este jueves en Caboalles de Abajo (León).

El fuego ha sido perimetrado al 90 % y se ha concluido que tiene un carácter intencionado, según la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Ha quemado una superficie total de 42 hectáreas: 30 corresponden a matorral, 7 a superficie arbolada y 5 a pasto.

Por el momento se ha desalojado de manera preventiva a unas 50 personas, mientras trabaja en su extinción una veintena de medios del total de 46 desplazados. EFE

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