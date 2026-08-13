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Toda España, salvo Asturias, con avisos por calor, lluvias o tormentas

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Madrid, 13 ago (EFE).- Dieciséis comunidades autónomas, toda España excepto Asturias, tienen este jueves activados varios avisos meteorológicos por máximas de hasta 40 grados, lluvias o fuertes tormentas, once de ellas en nivel 'naranja' (peligro grave).

Así lo ha advertido en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que incluye hoy en ese nivel de riesgo por esos fenómenos a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

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En el caso de la comunidad andaluza, Aragón y Castilla-La Mancha las alertas comenzarán a aplicarse desde las 13.00 horas hasta las 22.00 de la noche por calor intenso, precipitaciones que dejarán acumulados notables y fuertes tormentas en varios puntos.

Así, en Granada, en áreas como la Cuenca del Genil, los termómetros podrían alcanzar a lo largo de la jornada temperaturas de hasta 40 grados.

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En esa misma comunidad, en zonas de la Campiña sevillana se prevé además un peligro importante por calor extremo y se esperan en el Valle del Almanzora y Los Vélez, de la provincia de Almería, tormentas fuertes acompañadas, en algunos casos, de fuertes rachas de viento y granizo así como precipitaciones que dejarán acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado.

Los avisos en Aragón apuntan a un calor intenso en las provincias de Huesca y Zaragoza, a los que se suman además precipitaciones y tormentas en Teruel. Allí se registrarán máximas de hasta 40 grados y acumulados de unos 20 litros por metro cuadrado en puntos como Gúdar y Maestrazgo.

En cuanto a áreas de Castilla-La Mancha los termómetros se dispararán hasta marcar máximas de 39 a 40 grados en ubicaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Las elevadas temperaturas serán la tónica protagonistas en Castilla y León, donde las provincias de Ávila y Burgos serán hoy las más azotadas por el calor sofocante. Mientras, en Cataluña se registrarán 40 grados en Lleida y Tarragona; y también hará mucho calor en Extremadura, Galicia y la Comunidad madrileña, así como Navarra, País Vasco y La Rioja.

En el archipiélago canario, solo la isla de Gran Canaria tiene hoy habilitado un aviso meteorológico por el tiempo y es de un nivel menos intenso, 'amarillo', por calor. Así, en las Cumbres se prevé que durante la jornada se den máximas de 34 grados, que alcanzarán el umbral en medianías del sureste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En medianías se podrá superar localmente el umbral de los 37 grados.

Al igual que Canarias, también están sujetas a avisos por el tiempo, pero con ese mismo nivel 'amarillo', las Islas Baleares, Cantabria, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. EFE

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