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Mejora el incendio de Caboalles (León) tras desalojar a 50 vecinos y movilizar 30 medios

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León, 13 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este jueves en Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, ha experimentado una evolución favorable durante las últimas horas, aunque mantiene el índice de gravedad potencial 2, tras obligar al desalojo preventivo de unos 50 vecinos de dos barrios de la localidad.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que la declaración del IGR 2 se produjo porque el fuego llegó a amenazar a dos zonas habitadas de Caboalles de Abajo, concretamente los barrios de San Juan y Las Trapiechas.

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Como medida preventiva, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), reunido en la Delegación Territorial de la Junta, acordó la evacuación de alrededor de medio centenar de personas.

Además, se habilitó el polideportivo de Villablino para atender a los vecinos afectados, aunque Diego ha detallado que ninguno de los desalojados ha necesitado utilizar esta instalación, ya que han encontrado alojamiento temporal en domicilios de familiares o amigos.

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"La situación es bastante mejor", ha asegurado el delegado territorial, quien ha destacado que el incendio está ya estabilizado en el entorno urbano de ambos barrios y que actualmente los esfuerzos se concentran en una masa de pinar situada al norte de Caboalles de Abajo.

Esa zona forestal constituye ahora la principal preocupación del operativo, que trabaja para contener el avance de las llamas mientras los medios aéreos concentran allí sus descargas.

El incendio ha movilizado a lo largo de la tarde un importante despliegue de recursos. Según los últimos datos del operativo Infocal, permanecen asignados 31 medios.

Diego ha señalado que durante la jornada han intervenido siete helicópteros, además del helicóptero de coordinación, cuatro agentes medioambientales denominados 'Romeos', tres brigadas helitransportadas, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dos bulldóceres y dos camiones autobomba.

También han colaborado efectivos de los bomberos de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Ponferrada.

Las labores de extinción se han visto dificultadas por rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, aunque las previsiones meteorológicas apuntan a una mejora progresiva durante la noche, con menos viento, un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad.

Según el delegado territorial, los trabajos nocturnos se centrarán en cerrar el perímetro del incendio en la zona forestal mediante maquinaria pesada para facilitar su contención.

La Junta confía en que esa mejora de las condiciones meteorológicas y el intenso trabajo del operativo permitan afrontar la jornada de mañana en una situación más favorable. La causa del incendio continúa en investigación. EFE

rs/orv/icn

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