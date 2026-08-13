Iván Martínez Sota sorprende a todos y disputará la final de los 50 espalda

Guardar

Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El nadador español Iván Martínez Sota protagonizó la gran sorpresa de la jornada y certificó su clasificación para la final de los 50 espalda de los Europeos de natación de París, tras concluir segundo en la primera de las semifinales con tiempo de 24.40 segundos, nuevo récord de España.

El riojano, que llegó a la cita con una mejor marca personal de 24.74 segundos, nadó como nunca y rebajó centésimas la anterior plusmarca universal que poseía con un crono de 24.47 el balear Hugo González desde el año 2021.

PUBLICIDAD

Un récord que pocos hubieran podido imaginar que Iván Martínez Sota, que cumplió 21 años el pasado mes de junio, pudiera batir tras lograr esta mañana el penúltimo billete en juego con una marca de 24.88 segundos.

Sin embargo, el de Aldeanueva del Ebro escondido en calle uno sorprendió a propios y extraños con una espectacular actuación que le permitió acabar la primera de las semifinales sólo por detrás del ruso Pavel Samusenko, vigente subcampeón del mundo.

PUBLICIDAD

Una posición que otorgó a Martínez Sota el billete directo para la final sin necesidad de tener que esperar a lo que ocurriese en la segunda de las semifinales en la que figuraban estrellas de la talla del ruso Kliment Kolesnikov, el plusmarquista universal, o el italiano Thomas Ceccon.

Final en la que el riojano partirá con la quinta mejor marca a 37 centésimas de Samusenko, el más rápido de las semifinales, y a 26 de Kolesnikov, los que obligará al nadador del CN. Barcelona a una auténtica gesta si quiere pelear por las medallas.

PUBLICIDAD

Un podio al que Iván Martínez Sota ya subió en los Europeos de piscina corta disputados el pasado mes de diciembre en Lublin (Polonia) tras colgarse el bronce como integrante del equipo español de relevos en la final del 4X50 estilos. EFE