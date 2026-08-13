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Guzmán Barreiro será el entrenador de Uruguay en el Mundial de Rugby 2027

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Montevideo, 12 ago (EFE).- Guzmán Barreiro se convirtió en nuevo entrenador de la selección de rugby de Uruguay y guiará al equipo sudamericano en el Mundial del año próximo, en el que compartirá su grupo con Irlanda, Escocia y Portugal.

La Unión de Rugby del Uruguay confirmó este miércoles al sucesor de Rodolfo Ambrosio, quien estaba al frente de los Teros desde el año 2024 y días atrás dejó su cargo al igual que Juan Figallo.

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Barreiro trabajará junto a Joaquín Pastore, Andrés Vilaseca, Gastón Mieres, Alberto Román, Nicolás Grille, Federico Capó y Nicolás Brignoni.

Mientras tanto, Felipe Berchesi y Agustín Ormachea se encargarán del seguimiento de los jugadores que actúan en Europa.

"El inicio de este nuevo proceso, con una amplia presencia de exjugadores que supieron defender a la camiseta Celeste en históricas instancias durante muchos años, tiene como objetivo ser un fiel reflejo de la identidad del rugby uruguayo", indicó la Unión de Rugby en un comunicado.

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El pasado 7 de agosto, la federación anunció que había finalizado el ciclo de Ambrosio, a quien le agradeció "por el tiempo, esfuerzo y dedicación" a lo largo del ciclo que encabezó.

Añadió que esta decisión fue tomada luego de llevar a cabo un análisis "con el objetivo de que todo el rugby nacional se involucre con entusiasmo en un nuevo plan estratégico de todos los seleccionados que representan a la Unión de Rugby del Uruguay".

Ambrosio, nacido en Argentina y mundialista como jugador con la selección de Italia, asumió como entrenador de los Teros en el año 2024. Anteriormente había dirigido a la selección de Brasil.

Bajo sus órdenes, Uruguay conquistó el Sudamericano de 2025 en el que también participaron Brasil, Chile y Paraguay.

De esa forma selló su boleto al Mundial de Australia 2027, logrando un cupo en el principal certamen a nivel de selecciones por cuarta ocasión consecutiva, tras sus presencias en Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023.

En su último encuentro, disputado en julio de este año, Uruguay cayó en casa por 42-40 ante Hong Kong por la World Rugby Nations Cup. Anteriormente había vencido a Rumanía y había perdido con Georgia.

Esos resultados dejaron a los Teros en el lugar 18 del Ránking Mundial de World Rugby. EFE

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