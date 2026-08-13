Elena Rybakina remonta a Coco Gauff y jugará la final del Abierto de Canadá contra Swiatek

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Toronto (Canadá), 13 ago (EFE).- La kazaja Elena Rybakina remontó este miércoles ante la estadounidense Coco Gauff para imponerse por 5-7, 6-2 y 6-2 y clasificarse para la final del Abierto de Canadá, en la que se enfrentará este jueves a la polaca Iga Swiatek.

Rybakina, segunda cabeza de serie y número dos del mundo, cedió un disputado primer set, pero dominó con claridad los dos siguientes para superar a Gauff, cuarta favorita, y alcanzar la final del torneo de Toronto.

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El encuentro comenzó de forma equilibrada, con ambas jugadoras protegiendo sus servicios durante buena parte de la primera manga.

Gauff consiguió finalmente romper el servicio de Rybakina y hacerse con el primer set por 7-5. Pero la estadounidense no pudo mantener después el mismo nivel ante una Rybakina cada vez más sólida con su saque y más agresiva desde el fondo de la pista.

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La kazaja tomó el control en el segundo set y apenas concedió oportunidades a Gauff. Rybakina ganó el 74 % de los puntos disputados con su primer servicio durante el encuentro y el 62 % con el segundo, mientras Gauff terminó con seis dobles faltas frente a una sola de su rival.

Tras igualar el partido con un 6-2, Rybakina mantuvo la presión en la manga decisiva. Gauff, que había llegado a las semifinales sin perder un set y después de avanzar en cuartos por la retirada de la suiza Belinda Bencic por una lesión de cadera, volvió a ceder dos veces su servicio y no encontró la forma de frenar la potencia de la kazaja.

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Rybakina convirtió cuatro de las 11 oportunidades de rotura de las que dispuso en el partido, mientras Gauff solo aprovechó una de cuatro. La kazaja ganó además 13 de sus 14 juegos al servicio y terminó imponiéndose por otro 6-2 en el tercer set.

La victoria permitió a Rybakina igualar 1-1 sus enfrentamientos con Gauff. La estadounidense había ganado el único precedente entre ambas, también disputado en Toronto, en 2022, cuando se impuso por 4-6, 7-6 (8) y 7-6 (3) después de casi tres horas de partido.

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Rybakina se enfrentará en la final del jueves a Swiatek, séptima cabeza de serie, que unas horas antes derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 1-6 y 6-3. EFE