Daniel Luque sustituirá mañana a Morante de la Puebla en San Sebastián

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San Sebastián, 13 ago (EFE).- El diestro sevillano Daniel Luque, que paseó sendas orejas en la corrida de hoy jueves, volverá a torear mañana viernes en la Semana Grande de San Sebastián en sustitución de Morante de la Puebla, que ha justificado su ausencia alegando un cólico nefrítico, según confirman fuentes de la empresa organizadora de los festejos.

Según el parte médico enviado, Morante presenta "un fuerte dolor en el flanco derecho abdominal (...) y percusión dolorosa en fosa renal, ambos sugestivos de un cólico nefrítico", lo que le impediría actuar mañana en el coso de Illumbe, aunque según su entorno sí espera poder hacerlo al día siguiente en Gijón.

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De tal forma, el cartel de mañana viernes en la Semana Grande donostiarra queda compuesto por el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, Daniel Luque y José María Manzanares, con toros de Carmen Lorenzo para el toreo a caballo y de Garcigrande para el toreo a pie.

EFE

pa/fp