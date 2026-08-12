Vivas, tras la visita de tres ministros: "Estamos peor que cuando empezó la semana"

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Ceuta, 12 ago (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles que la ciudad está "peor que cuando empezó la semana", pese a la visita en los últimos días de tres ministros, porque todavía no se ha concretado un plan para el retorno de las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del 30 de julio.

Al ser preguntado si la presencia de tres ministros en Ceuta había contribuido a generar una mayor sensación de tranquilidad entre la población y tras reunirse hoy con la ministra de Defensa, Margarita Robles, de visita en Ceuta, Vivas ha lamentado que todavía no se conozca "qué plan se va a aplicar" para conseguir que abandonen Ceuta las personas que entraron durante la crisis del 30 de julio.

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Tampoco se ha producido hasta ahora una respuesta en materia de seguridad "acorde y proporcionada" a la gravedad de lo sucedido, ha asegurado ni se ha atendido de forma suficiente la petición de incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha añadido.

El presidente ceutí ha considerado que esta falta de avances explica que la situación siga alejándose de la normalidad.

Durante su reunión con Robles, Vivas le ha trasladado que la situación es "insostenible" y que los ceutíes se sienten "profundamente preocupados, indignados y abandonados".

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Vivas ha insistido en que se trató de "un atentado contra la integridad territorial de España" y ha defendido que la respuesta del Estado debe estar a la altura de esa consideración.

En este sentido, ha reclamado un despliegue de medios de seguridad que permita recuperar la tranquilidad en los barrios de la ciudad y evitar situaciones en las que "la seguridad depende de los propios vecinos".

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Ha reclamado que se ponga en marcha un plan para trasladar y devolver a Marruecos los migrantes que permanecen en la ciudad, y ha señalado que, aunque puedan existir obstáculos legales, deberían estudiarse incluso modificaciones normativas si fueran necesarias para hacer posible ese retorno.

El presidente ha destacado que la ministra le ha garantizado que Defensa no escatimará medios y que empleará "cuantos sean necesarios" dentro de sus competencias para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Vivas ha asegurado que no dispone de información sobre el eventual papel de Marruecos en la organización de la entrada masiva, aunque ha considerado "imposible" que las autoridades del país vecino no conocieran lo que se estaba preparando.

El presidente ceutí ha aprovechado además la visita de Robles para agradecer la labor de las Fuerzas Armadas y destacar el especial significado que tiene el Ejército para la ciudad y ha apelado a la unidad, la responsabilidad y el sentido de Estado para afrontar la crisis. EFE

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