Se acerca el momento: todos a mirar el cielo en la misma dirección

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Yebes (Guadalajara), 12 ago (EFE).- Se acerca el momento más esperado: el primer eclipse total de sol visible en la península desde hace 114 años. Es hora de dejar de mirar el teléfono, de mirar todos al cielo en la misma dirección y de concentrarse en las emociones.

Esta es la recomendación de última hora de algunos de los miembros más destacados de la comunidad científica española reunidos en el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara), elegido como sede de la retransmisión oficial por parte del Ministerio de Ciencia.

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“Es el momento de olvidarse de las pantallas, de mirar hacia arriba, de mirar a nuestro alrededor y concentrase solo en nuestras emociones. Es también el momento de notar esa comunión de sentir que todos miramos al mismo punto, bajo la misma sombra de la Luna”, ha señalado a EFE Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y exdirector del de Yebes.

Y no es baladí eso de las emociones. España es hoy un laboratorio vivo que los científicos están aprovechando para estudiar toda clase de temas, entre otros, cómo va a latir nuestro corazón durante esos segundos en los que la Luna cubra totalmente al Sol.

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En Yebes serán 63 segundos, que grabarán dos radiotelescopios que son una referencia internacional: uno de 40 metros y otro de 13,2 metros.

"Muy emocionada" ha dicho sentirse también la ministra de Ciencia, Diana Morant. “Es un fenómeno excepcional y somos un país privilegiado para verlo. Disfrutemos de la ciencia, disfrutemos de un país que va a seguir siendo refugio de ciencia”, ha subrayado.

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“Ver la corona solar nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro lugar en el universo; hacernos conscientes de que estamos conectados a nuestra estrella, de que vivimos en un planeta muy frágil. Hoy es un día muy bonito porque la gente está levantando la mirada al cielo y haciéndose muchas preguntas en torno a un fenómeno natural abrumador”, señala Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias.

"Parece una locura, pero llevo pensando en esto 27 años, desde el eclipse parcial del 99 que lo pude ver en mi pueblo de León", confiesa a EFE el astronauta Pablo Álvarez, quien, a pocos minutos del fenómeno, no puede ocultar su felicidad.

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Álvarez subraya que lleva preparándose "más tiempo para el eclipse que para ser astronauta" y afirma que, aunque es un gran día para la ciencia y la divulgación de la astronomía y astrofísica, que va a "despertar vocaciones investigadoras", "lo importante de verdad es el disfrutarlo".

"Ha llegado el momento de no mirar al teléfono. De fijarse en el cielo y hacerlo en compañía. Hay pocas ocasiones en las que todos estemos a la vez tan apasionados con algo tan único", explica a EFE la astronauta Sara García, quien incide: hoy es un día en el que "no solo vamos a aprender del Sol, vamos a aprender mucho de nosotros mismos".

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La científica Montse Villar, del Centro Español de Astrobiología (CAB, INTA-CSIC), recuerda que se está a escasos instantes de que ocurran muchas cosas "fascinantes" desde el punto de vista científico: "La atmósfera terrestre va a estar sometida a un cambio de condiciones muy radical, muy repentino, afectará a la luz, a la presión...".

"Algo que a mí me fascina es cómo cambia el comportamiento animal durante los eclipses, los cantos o los patrones de vuelo de las aves, los movimientos de los peces. El elipse va a enfrentar el reloj interno de los animales con las señales ambientales", indica Villar. EFE

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