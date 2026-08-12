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Robles asegura que el Gobierno no abandonará a Ceuta: "Esto no puede volver a ocurrir"

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Ceuta, 12 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no abandonarán a Ceuta y que la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no puede volver a ocurrir".

Robles, que se ha reunido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ha visitado a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre, ha rehusado aclarar, a preguntas de los medios, si comparecerá en el Senado a petición del PP sobre la crisis de Ceuta.

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Ha asegurado que cualquier agresión a Ceuta o a Melilla, que son "españolísimas" y "no se las toca", es una agresión "a España entera".

Las ciudades autónomas son una "una pieza esencial de España", ha indicado la ministra, que ha trasladado además el compromiso de las Fuerzas Armadas con Ceuta y ha destacado que los militares desplegados en la ciudad llevan once días volcados en tareas de protección, presencia y apoyo a la población.

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"Sus Fuerzas Armadas van a estar con ellos", ha señalado Robles, quien ha detallado que los militares continuarán apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "en todo lo que sea necesario" y ha citado expresamente las labores de presencia y disuasión que puedan requerirse.

En este sentido, ha expresado su "orgullo" y agradecimiento a los hombres y mujeres destinados en Ceuta por el trabajo desarrollado durante estos días.

"No se entiende Ceuta sin las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Armadas en Ceuta", ha manifestado la ministra, quien ha insistido en que los militares forman parte de la ciudad y que Ceuta es "su casa".

También ha agradecido la labor desarrollada desde la Comandancia General de Ceuta y el apoyo del Mando Terrestre con sede en Canarias.

Al ser preguntada por la posible utilización de migrantes llegados a Ceuta por parte de organizaciones criminales, Robles ha señalado que "aquí han entrado 80.000 personas y mucha de esta gente es gente que está utilizada y manipulada por las mafias".

Por ello, ha reclamado que "todo el peso de la ley recaiga sobre las mafias" y sobre quienes estén detrás de la movilización y manipulación de estas personas.

En este contexto, ha apuntado también al papel de las redes sociales como instrumento para movilizar a personas y ha considerado necesaria una mayor implicación de la Unión Europea para afrontar este tipo de situaciones.

Robles ha tenido igualmente palabras de recuerdo para las personas fallecidas en su intento de acceder a Ceuta y ha insistido en que la prioridad debe ser evitar que una situación como la vivida vuelva a producirse.

"Tenemos las mejores Fuerzas Armadas", ha concluido, antes de agradecer de nuevo el trabajo que los militares realizan "24 horas, los siete días de la semana", con "prudencia, con discreción y dándolo todo" por Ceuta.

Ha reconocido asimismo la preocupación y la angustia que está viviendo la población ceutí después de los acontecimientos de finales de julio.

"He podido constatar personalmente" esa situación, ha indicado tras mantener contacto con ciudadanos de la ciudad, y ha asegurado que el Gobierno no va a dejarles solos.

En la calle, a su llegada a la reunión con Vivas, la ministra ha escuchado las protestas de un grupo de ciudadanos, y ha hablado con ceutíes que le han expresado cómo están viviendo esta crisis.

En concreto, una vecina la ha abordado y, entre lágrimas y sollozos, le ha pedido que "no abandone" a la ciudad autónoma ante el miedo y la incertidumbre que está viviendo por la situación de los últimos días tras la entrada masiva de migrantes.

La mujer, visiblemente nerviosa, ha explicado a la ministra que vive sola y que apenas había podido dormir durante la noche, después de haber cerrado puertas y ventanas y extremar las precauciones por temor a lo que pudiera ocurrir. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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