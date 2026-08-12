Mourinho: "El equipo está progresando en todo”

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A Coruña, 12 ago (EFE).- El portugués Jose Mourinho destacó la “seriedad” con la que jugó su equipo frente al Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera, en un partido que él aprovechó para realizar muchas pruebas.

“Ha sido un partido serio contra un equipo que vuelve a la Liga. Este trofeo tiene mucha tradición para ellos y han dado todo. Nos han obligado a jugar serio, ha sido un partido complicado. Pero obviamente yo tengo que hacer mis cambios porque tengo que dar oportunidad a todos”, comentó a Real Madrid TV.

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En este sentido, dijo que su idea era “no dar demasiados minutos” a los mismos jugadores, por eso en el descanso ya introdujo tres cambios" (entraron Trent, Mario Rivas y Espí).

“Hoy quería dar 45 minutos a Valverde y otros 45 a Arda Güler. No es que este partido esté para ganarlo, que sí está para ganarlo, pero más para trabajar, dar minutos y hacer pruebas”, subrayó.

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Mourinho considera que su equipo está “progresando en todo”, algo que les ayudará a seguir creciendo porque la exigencia irá “aumentando” a medida que se acerca el inicio liguero.

“Una cosa que me gusta es que, en un partido de esta dificultad y con tantos cambios, más que de jugadores de estructura y funciones, el equipo ha jugado para un resultado. Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido”, apuntó.

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“Y cuando lo matas ganas -continuó-, ganas igual 1-0 como ganamos hoy. Una cosa positiva es que el equipo crece. Están cinco trabajando en Valdebebas que no han estado aquí y ya sabéis quienes son”. EFE

dmg/fp