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Medios aéreos y terrestres afrontan un incendio en Castellví de la Marca (Barcelona)

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Barcelona, 12 ago (EFE).- Un total de treinta dotaciones terrestres y siete medios aéreos trabajan en un incendio forestal que se ha originado poco después de las cuatro de la tarde de este miércoles en Castellví de la Marca (Barcelona).

El fuego se ha declarado en la zona del Castellot, en Castellví de la Marca, generando una gran columna de humo, sin que afecte por el momento a ningún núcleo urbano o viviendas, según han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

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En un primer momento, el cuerpo de bomberos ha desplazado a 25 dotaciones terrestres para afrontar este incendio, del que se ha recibido el aviso a las 16.26 horas, aunque ahora ya trabajan en la zona treinta unidades para intentar, sobre todo, cerrar la cola del fuego para que no se extienda.

Además de estas dotaciones terrestres, se han destinado también siete medios aéreos, en concreto, dos AVA (Aviones de Vigilancia y Ataque) y cinco helicópteros, entre bombarderos y de mando.

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Pese a que los bomberos intensifican su trabajo para cerrar la cola del incendio, el cambio del viento ha hecho que esta se haya abierto un poco en dirección norte.

Asimismo, el fuego ha provocado algún foco secundario, por lo que ha saltado a algunas pistas forestales. EFE

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