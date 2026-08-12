Lunin: "Estos partidos nos sirven para preparar la Liga"

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A Coruña, 12 ago (EFE).- El portero ucraniano Andriy Lunin, decisivo para que el Real Madrid conquistara el Trofeo Teresa Herrera con una parada a Miguel Loureiro en la recta final del partido, señaló que el duelo ante Deportivo (0-1) les servirá para seguir creciendo.

“Ha sido muy buen partido, con buen ambiente y en un buen estadio. Ha sido todo muy bonito, pero lo más importante es que estos partidos nos sirven para preparar la Liga. Hoy la segunda parte ha sido un poco más complicada, sobre todo físicamente porque estamos todavía de pretemporada y trabajamos duro y mucho. Pero esto nos sirve mucho para el arranque de la Liga”, manifestó.

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En una entrevista con Real Madrid TV, el guardameta blanco dijo que el portugués Jose Mourinho está siendo “muy intenso” y “muy duro” con los jugadores en estas primeras semanas de trabajo, algo que les “encanta”.

“Tenemos entrenador nuevo, sensaciones nuevas, espero que hagamos un buen año”, subrayó Lunin, asistente a su compañero Brahim Díaz en el gol de la victoria con un saque rápido para armar un letal contraataque.

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“Ha sido un poco natural. En los córners, si blocas, intentas siempre sacar rápido. No sabía que Brahim era tan rápido”, bromeó. EFE

dmg/fp