Feijóo afirma que Ceuta y Melilla son España por lo que "no se negocian"

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Madrid, 12 ago (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no se negocian sino que se defienden, ya que son España.

"Ceuta y Melilla son España. En consecuencia, no se negocian. Se defienden", ha afirmado el líder del PP a través de un mensaje en X.

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Las declaraciones se producen el día en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado en Ceuta a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre y se ha reunido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Una visita en la que ha asegurado que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no abandonarán a Ceuta, que la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no puede volver a ocurrir" y que cualquier agresión a Ceuta o a Melilla, que son "españolísimas" y "no se las toca", es una agresión "a España entera".

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Y también después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya asegurado que el Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes.

En una entrevista con EFE, Ouahbi ha criticado este miércoles a España por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente a su territorio, mientras que Rabat trata de impedir su salida de Marruecos, ha dicho. EFE

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