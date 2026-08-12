Asier Martínez y Quique Llopis, eliminados en semifinales de los 110 vallas

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Redacción deportes, 12 ago (EFE).- El navarro Asier Martínez, campeón de Europa de 110 vallas en Múnich 2022, y el valenciano Quique Llopis, subcampeón continental en Roma 2024, quedaron eliminados en las semifinales de los 110 vallas de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).

La eliminación de los dos atletas españoles supone una decepción para el equipo español, que confiaba en pelear una medalla con alguno de sus representantes en los 110 vallas, modalidad en la que solo accedían a la final los dos primeros de cada serie y los dos siguiente mejores tiempos de las tres carreras.

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El primero en saltar a la pista fue Asier Martínez, en la primera semifinal, en la que una mala salida y varios toques de valla lastraron su rendimiento hasta la cuarta plaza con 13.45, una cifra que esta temporada había rebajado en ocho ocasiones.

El ganador de la serie fue el francés Just Kwaou-Mathey, que registró 13.33, seguido del chipriota Milan Trajkovic con 13.40.

"Esto es un campeonato y no tiene nada que ver lo que hayas hecho hasta ahora. Las sensaciones eran buenas pero no ha salido. Estoy triste, decepcionado. Esto es amargo, no sé qué decir", dijo en declaraciones a TVE Asier Martínez.

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Quique Llopis, que aspiraba a medalla impulsado por la progresión que estaba teniendo estos últimos años y que este mismo año le llevaron a ganar la plata en el Mundial de pista cubierta de Torun en 60 vallas, quedó tercero de su serie pero con un discreto crono de 13.47, segunda peor marca del curso, que le condenó a la eliminación.

Los que sí pasaron a la final fueron los tres favoritos a la medalla de oro, el polaco Jakub Szymanski, el británico Samuel Bennett y el suizo Jason Joseph. EFE

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