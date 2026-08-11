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Robles visitará mañana a las tropas desplegadas en Ceuta y se reunirá con Vivas

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Madrid, 11 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará mañana miércoles a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre desplegadas en Ceuta y mantendrá un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según ha informado el Ministerio.

Después de que hoy haya visitado Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y se haya reunido con Vivas, mañana será el turno de la titular de Defensa, una reunión que se enmarca en plena crisis migratoria tras la llegada masiva de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio.

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Tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Robles comparecerá ante los medios de comunicación desde la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Defensa ordenó ayer la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales, tras los hechos del 30 de julio.

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El presidente ceutí ha venido reclamando en los últimos días un refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera, así como el mantenimiento del Ejército en la ciudad para dar tranquilidad a la población. EFE

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