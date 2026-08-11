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Empresas españolas adaptan su operativa y flexibilizan vuelos tras el seísmo en Colombia

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Madrid, 11 ago (EFE).- Las empresas españolas están adaptando su operativa a la evolución de las circunstancias en Colombia tras el seísmo acontecido este lunes, con las aerolíneas flexibilizando sus tarifas y los grupos textiles cerrando temporalmente algunas de sus tiendas.

Las aerolíneas que operan en el país han ofrecido alternativas para los clientes que iban a volar a Colombia esta semana debido al terremoto, entre ellas cambios de fecha o devoluciones.

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Iberia ofrece cambiar la fecha del viaje para volar hasta el 31 de agosto, elegir otro origen o destino en Colombia operado por la compañía o solicitar el reembolso en bono, todo ello aplicable para los billetes de entre el 10 y el 14 de agosto.

Por su parte, Air Europa ofrece cambios de fechas gratuitos durante este mes para los vuelos programados entre el 10 y el 17 de agosto.

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World2Fly permite realizar cambios sin penalización ni gastos adicionales para los clientes que tuviesen reservado un vuelo a Calí, además de la posibilidad de modificiar el vuelo a esta ciudad en función de la disponibilidad hasta 30 días después de la fecha del vuelo original.

La aerolínea colombiana Avianca ha suspendido las operaciones aéreas en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, una medida que no afecta a las conexiones directas desde España pero sí a posibles destinos finales tras escalas en Bogotá.

La actividad comercial se ha visto damnificada en las zonas afectadas por el seísmo, por lo que Inditex ha informado del cierre de 14 tiendas como medida de precaución y por motivos de seguridad, aunque confirman que sus equipos se encuentran bien.

Mango ha seguido el mismo camino y ya ha comunicado el cierre temporal de tres de sus 40 establecimientos del país.

Este martes MasOrange ha informado de que hasta el momento ha podido confirmar que todos sus trabajadores, tanto propios como 'partners', se encuentran bien y que la actividad de la compañía se desarrolla con normalidad en el país.

La multinacional de infraestructura de energía y agua Cox desarrolla actividades centradas en energías renovables en Colombia, una operativa que no se ha visto afectada por el seísmo.

El BBVA ha dicho que destinará 3.500 kits de alimento y aseos para las zonas afectadas y que requieren atención prioritaria tras el seísmo en Colombia, país en el que ha cerrado preventivamente sus oficinas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, mientras se verifican las condiciones de seguridad y las posibles afectaciones en la infraestructura.

El banco tiene 40 oficinas con distinto grado de daños físicos, si bien sus 450 empleados en las zonas más afectadas se encuentran a salvo y los clientes podrán continuar realizando sus operaciones a través de los canales digitales y del centro telefónico en el país.

Otra empresa española que opera en Colombia es Sacyr, que ha informado a EFE de que los frentes de obra en su corredor vial Buga-Buenaventura se paralizaron tras el terremoto para destinar todos los recursos para abrir el corredor, que ya está operativo parcialmente. EFE

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