Sánchez felicita el Día de Cantabria, que hoy recuerda "su mejor historia para construir el mejor futuro"

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo el Día de Cantabria, comunidad que hoy recuerda "su mejor historia, la que nace de los sueños compartidos, para construir el mejor futuro".

Así lo ha destacado a través de un mensaje publicado en su red social 'X', recogido por Europa Press, en la que el jefe del Ejecutivo central ha reivindicado a la comunidad autónoma como "una tierra única, cuyas tradiciones, folclore y cultura marcan su identidad".

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"¡Feliz Día de Cantabria!", ha concluido Sánchez su felicitación a la región por este Día de la Montaña --que se celebra cada segundo domingo de agosto-- en el que el Parque Conde San Diego de Cabezón de la Sal acogerá al mediodía el acto institucional que incluirá el discurso de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.