Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Localizan por primera vez en la península ibérica un ejemplar de murciélago del norte

Guardar

Barcelona, 9 ago (EFE).- Investigadores catalanes han localizado por primera vez en la península ibérica, en el parque natural del Cadí-Moixeró, un ejemplar de murciélago del norte, la única especie que se reproduce por encima del círculo polar ártico y que hasta ahora se localizaba principalmente en Escandinavia, Finlandia, Rusia y los Alpes.

Según ha informado la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, el ejemplar, un macho adulto, fue capturado el pasado 20 de julio durante una campaña encargada por el parque natural del Cadí-Moixeró al Grupo de Investigación BiBio, que forma parte del Centro Tecnológico BETA, y al Museo de Ciencias Naturales de Granollers (Barcelona).

PUBLICIDAD

En una sola noche, la expedición científica capturó un total de 231 murciélagos de 12 especies diferentes, entre ellas la del norte (Cnephaeus nilssonii).

Es la primera vez que se documenta en la península ibérica la presencia del murciélago del norte, una especie que está considerada de las más septentrionales del planeta, hasta ahora limitada a las regiones boreales de Europa y los Alpes.

PUBLICIDAD

De hecho, es la única especie de murciélago conocida que llega a reproducirse por encima del círculo polar ártico, debido a su adaptación a ambientes fríos y a inviernos muy rigurosos, gracias a su elevada capacidad de entrar en estado de torpor (una falsa hibernación, de menos de 24 horas) y reducir su metabolismo para ahorrar energía.

Los científicos tratan de aclarar ahora si se trata de una población desconocida establecida en el parque del Cadí-Moixeró, si es un ejemplar que se ha desplazado desde los Alpes o si existen otras poblaciones que han sobrevivido desde las últimas glaciaciones y todavía no han sido detectadas en el sur de Europa.

Además, también investigan qué vínculo podría tener este ejemplar con la presencia del murciélago argentado (Vespertilio murinos), también de distribución nórdica y que ha sido identificado recientemente por el mismo equipo en el parque natural del Cadí-Moixeró.

El equipo científico está ahora completando el estudio morfológico y genético del ejemplar y prepara la publicación científica que describirá la primera cita del murciélago del norte en la península ibérica. EFE.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas este domingo

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Alonso buscará la calma entre Lorenzo y Máximo en la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas