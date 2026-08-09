Localizan por primera vez en la península ibérica un ejemplar de murciélago del norte

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Barcelona, 9 ago (EFE).- Investigadores catalanes han localizado por primera vez en la península ibérica, en el parque natural del Cadí-Moixeró, un ejemplar de murciélago del norte, la única especie que se reproduce por encima del círculo polar ártico y que hasta ahora se localizaba principalmente en Escandinavia, Finlandia, Rusia y los Alpes.

Según ha informado la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, el ejemplar, un macho adulto, fue capturado el pasado 20 de julio durante una campaña encargada por el parque natural del Cadí-Moixeró al Grupo de Investigación BiBio, que forma parte del Centro Tecnológico BETA, y al Museo de Ciencias Naturales de Granollers (Barcelona).

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En una sola noche, la expedición científica capturó un total de 231 murciélagos de 12 especies diferentes, entre ellas la del norte (Cnephaeus nilssonii).

Es la primera vez que se documenta en la península ibérica la presencia del murciélago del norte, una especie que está considerada de las más septentrionales del planeta, hasta ahora limitada a las regiones boreales de Europa y los Alpes.

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De hecho, es la única especie de murciélago conocida que llega a reproducirse por encima del círculo polar ártico, debido a su adaptación a ambientes fríos y a inviernos muy rigurosos, gracias a su elevada capacidad de entrar en estado de torpor (una falsa hibernación, de menos de 24 horas) y reducir su metabolismo para ahorrar energía.

Los científicos tratan de aclarar ahora si se trata de una población desconocida establecida en el parque del Cadí-Moixeró, si es un ejemplar que se ha desplazado desde los Alpes o si existen otras poblaciones que han sobrevivido desde las últimas glaciaciones y todavía no han sido detectadas en el sur de Europa.

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Además, también investigan qué vínculo podría tener este ejemplar con la presencia del murciélago argentado (Vespertilio murinos), también de distribución nórdica y que ha sido identificado recientemente por el mismo equipo en el parque natural del Cadí-Moixeró.

El equipo científico está ahora completando el estudio morfológico y genético del ejemplar y prepara la publicación científica que describirá la primera cita del murciélago del norte en la península ibérica. EFE.

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