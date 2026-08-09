La búsqueda del impacto científico puede reducir la felicidad del personal por la presión

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València, 9 ago (EFE).- La presión asociada a lograr reconocimiento dentro de la comunidad científica puede reducir desde un principio la felicidad del personal investigador, y una de las claves para entender este efecto se encuentra en las dificultades para mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal.

Un estudio realizado por Ingenio, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de Valencia, y la Universitat de València, publicado en la revista Research Evaluation, revela que publicar artículos científicos bien citados y lograr reconocimiento dentro de la comunidad académica no siempre se traduce en una mayor felicidad.

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El trabajo analiza cómo el impacto científico influye en el bienestar personal de más de 2.400 personas del ámbito académico en España. “Lo que esperábamos encontrar era que el impacto científico generara satisfacción por el reconocimiento obtenido, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, los datos muestran que el efecto predominante es que la presión asociada reduce la satisfacción desde un principio”, explica Joaquín Mª Azagra, investigador de Ingenio y coautor del estudio.

La investigación actual se desarrolla en entornos altamente competitivos, en los que las publicaciones, las citas o la visibilidad científica desempeñan un papel central en la evaluación profesional. Esta situación puede llevar al personal investigador a priorizar objetivos externos y métricas de rendimiento frente a intereses personales o vocacionales.

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El trabajo también identifica algunos elementos capaces de amortiguar los efectos negativos. “Las personas investigadoras que mantienen una fuerte motivación por contribuir a la sociedad o que desarrollan su trabajo de forma más creativa muestran mayores niveles de felicidad incluso en contextos donde hay una alta exigencia por lograr impacto científico”, señala Ana M. Tur, catedrática del departamento de Psicología Básica y de la Personalidad de la Universitat de València y coautora del estudio.

Según los autores, estos resultados sugieren que conectar la investigación con propósitos sociales y favorecer espacios para la creatividad puede ayudar a preservar la satisfacción de quienes desarrollan carreras científicas. “Los sistemas de evaluación deberían preocuparse no solo por los resultados que producen los investigadores, sino también por las condiciones en las que realizan su trabajo”, concluye Azagra.

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El estudio plantea que las instituciones científicas podrían complementar los indicadores tradicionales de rendimiento con medidas relacionadas con el bienestar, la autonomía o el equilibrio entre trabajo y vida personal, incorporando así una visión más amplia de la calidad de los sistemas de investigación. EFE