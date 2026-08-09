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El BOE publica la orden que restablece los controles a viajeros procedentes de Italia

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Madrid, 9 ago (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este domingo la orden del Ministerio del Interior que restablece durante treinta días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia, que se aplican de forma aleatoria para reducir su impacto sobre la libre circulación.

La decisión del Gobierno español se produce después de que Italia decidiera restablecer los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, con el argumento de evitar posibles movimientos secundarios hacia territorio italiano. España reclamó la retirada de esos controles y, ante la negativa de Italia, anunció la tarde del viernes que este mismo sábado iba a adoptar medidas similares para los viajeros llegados desde Italia.

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La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justifica la medida por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y el riesgo de movimientos posteriores desde Italia hacia otros países del espacio Schengen, entre ellos España.

En el texto se advierte de que existe una "amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior" por la concentración de los desplazamientos en determinados vuelos y enlaces marítimos procedentes de Italia.

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Los controles comenzaron a las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto y se mantendrán hasta las 24:00 horas del 7 de septiembre, aunque la medida será evaluada de forma permanente y podrá levantarse antes si desaparecen las circunstancias que la motivaron.

El BOE señala que los controles afectarán a los vuelos de pasajeros cuyo último aeropuerto de salida esté en Italia y a los buques, transbordadores y demás servicios de transporte de pasajeros procedentes de puertos italianos.

La orden precisa además que se realizarán de manera "proporcionada, flexible y basada en análisis de riesgo", con el objetivo de limitar los tiempos de espera y garantizar la fluidez de las conexiones.

Interior ha ampliado este sábado a siete aeropuertos españoles los controles aleatorios, que comenzaron en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat y se extendieron después a Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

Hasta las 21:00 horas del sábado, la Policía había controlado a 199 viajeros nacionales de terceros países llegados en doce vuelos procedentes de Italia en seis aeropuertos: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

Madrid-Barajas concentró el mayor número, con 83 pasajeros controlados, seguido de Barcelona-El Prat, con 67; Valencia, con 33; Sevilla, con once, y Bilbao, con cinco. En Alicante se incluyeron tres vuelos en el dispositivo, aunque no se efectuó ningún control a nacionales de terceros países.

Los controles tienen como objetivo comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de fronteras Schengen. EFE

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